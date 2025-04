Malvinas: Acto y memoria

El miércoles 2 de abril a las 9 horas en la plazoleta de los Veteranos de Guerra, frente al barrio Krause, se desarrollará el acto oficial de Oberá en conmemoración del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En caso de lluvia, el acto será en la escuela 667 del Barrio Mayor Carlos Krause

Las palabras alusivas, serán responsabilidad del periodista Walter Darío Bravo, también se descubrirá una placa recordatoria a la memoria de Domingo Eladio Paniagua y Ramón Galarza, veteranos de guerra fallecidos recientemente.

Para finalizar el acto, se entonará la Marcha de las Malvinas y se desarrollará el pasaje cívico militar de las instituciones participantes.

Para Julian Navarro, Presidente del Circulo de Ex combatientes de Malvinas «es un momento donde lo sicedido allá nos pasa como una película. Yo me fui a la guerra sin saber porqué peleábamos, solo que nos enfrentábamos a los ingleses. Hoy mucha gente no sabe qué defendíamos, es necesario recordar, porque se perdieron muchas vidas en esas tierras que son argentinas», indicó.

Solamente, 22 ex combatientes de la zona centro permanecen vivos, los que están ubicados mayormente en Oberá, pero también en localidades vecinas.

«Hoy se puede visibilizar y hablar del tema, tiempo atrás no podíamos. Hoy somos reconocidos, antes nos teníamos que esconder porque eramos los «loquitos» que vinimos de la guerra. Por eso honramos a los que ya no están y los que permanecen y agradecemos el espacio que el estado nos da», precisó Navarro, quien ya es jubilado de la administración municipal.