Mahira Bergallo y su cita mundialista

La atleta obereña, Mahira Bergallo, cumplió con su sueño mundialista como integrante de la Selección Argentina en el Mundial de Para Atletismo, Paris 2023. Finalizó en la séptima ubicación en su especialidad, lanzamiento de la bala.

Su registro fue de 7.88 mts en la categoría F35. «Estoy más que feliz por tener mi debut en el Mundial. Mejoré mi marca de este año, lo cual me pone muy feliz, si bien faltó para mejorar la marca personal pero esto me permitió levantar el ánimo y querer seguir creciendo y dándolo todo para lo que venga después» expresó en redes sociales. También tuvo un párrafo para destacar la presencia de su entrenador y mentor, Jorge Chino Flores. «Feliz porque Chino me acompañó en todo este proceso y eso es gracias a todas las personas que colaboraron para que esté presente» señaló, ya que la presencia del entrenador en Paris, fue gracias a una movida económica promovida por la propia atleta.