«M emocionó llevar la bandera de Oberá a Río (Brasil)» Carmen Soarez

La deportista obereña, Carmen Soarez, cumplió su sueño de participar en la Maratón de Río de Janeiro. Luego de la primera experiencia con la prueba más importante en el mundo del Atletismo, Maratón de Buenos Aires, se había trazado el objetivo de Río y además de entrenar, realizó actividades para reunir los fondos para el viaje. «Me emocionó llevar la bandera de Oberá a Río, estoy muy agradecida» señaló.

Miles de atletas arribaron a la ciudad carioca. «Me fue muy bien, mejoré media hora en relación a la de Buenos Aires. Completé muy bien, mucho mejor que la maratón anterior. El viaje largo, pero lindo, con los amigos que me acompañaron fue una experiencia muy linda. Fue lindo llevar la bandera de Oberá en Río. Me emocionó eso y estoy contenta y agradecida a toda la gente que me ayudó. La gente que apoyó hizo posible esta participación» reflexionó. «Con la ayuda y colaboración de mucha gente pude concretar esta maratón, así que solo me queda agradecer a todos los que colaboraron, a mis clientes y amigos que me hicieron el aguante. Agradecida a toda la comunidad» subrayó.