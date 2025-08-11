Los vecinos lo denunciaron por ruidos molestos y la policía secuestró la moto

El procedimiento tuvo lugar esta tarde cuando los vecinos de la Picada Sarmiento solicitaron la intervención policial ante la presencia de un joven que provocaba ruidos molestos con una moto en la que circulaba realizando maniobras peligrosas.

Un llamado telefónico a la Comisaría de Guaraní alertó a los efectivos sobre un joven que ponía en riesgo su vida y la de terceros al efectuar maniobras peligrosas con su motocicleta en un lugar conocido como La Recta, con la que además provocaba ruidos que molestaban a los vecinos de la zona.

Una comisión policial asistió de inmediato y halló al conductor de 22 años junto a otros jóvenes. Labrada el Acta de Infracción a las leyes de tránsito, se procedió al secuestro del rodado que tenía el caño de escape modificado y carecía de dominio colocado. La moto quedó depositada en la dependencia policial a disposición del juez competente.