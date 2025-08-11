Lo último
Los vecinos lo denunciaron por ruidos molestos y la policía secuestró la moto
Un hombre fue detenido por amenazar de muerte al hijo de su pareja en Oberá
Reflexiones entre equívocas y univocas: Hipótesis (por Juan Oviedo)
Motociclista conducía sin documentación, evadió control y terminó detenido
Policías encubiertos detuvieron a dos hermanos por robo a un menor
Un muerto y varios heridos tras impacto entre dos autos en la Ruta Provincial N° 6
Dos hombres arrestados tras violento episodio en un hogar municipal de Oberá
Cayeron dos miembros de la banda “A.T.R” tras violento enfrentamiento en Oberá
De Oberá al mundo: Sabrina Fuks, modelo y psicóloga
Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad Checa Victoria Josefina Gimenez
11 de agosto de 2025
Policiales

Los vecinos lo denunciaron por ruidos molestos y la policía secuestró la moto

#moto secuestrada #Ruidos Molestos

El procedimiento tuvo lugar esta tarde cuando los vecinos de la Picada Sarmiento solicitaron la intervención policial ante la presencia de un joven que provocaba ruidos molestos con una moto en la que circulaba realizando maniobras peligrosas.

Un llamado telefónico a la Comisaría de Guaraní alertó a los efectivos sobre un joven que ponía en riesgo su vida y la de terceros al efectuar maniobras peligrosas con su motocicleta en un lugar conocido como La Recta, con la que además provocaba ruidos que molestaban a los vecinos de la zona.

Una comisión policial asistió de inmediato y halló al conductor de 22 años junto a otros jóvenes. Labrada el Acta de Infracción a las leyes de tránsito, se procedió al secuestro del rodado que tenía el caño de escape modificado y carecía de dominio colocado. La moto quedó depositada en la dependencia policial a disposición del juez competente.

Entradas relacionadas

Policiales

Un hombre fue detenido por amenazar de muerte al hijo de su pareja en Oberá

Policiales

Motociclista conducía sin documentación, evadió control y terminó detenido

Locales Policiales

Policías encubiertos detuvieron a dos hermanos por robo a un menor

Podría interesarte

Policiales

Los vecinos lo denunciaron por ruidos molestos y la policía secuestró la moto

Policiales

Un hombre fue detenido por amenazar de muerte al hijo de su pareja en Oberá

Opinion

Reflexiones entre equívocas y univocas: Hipótesis (por Juan Oviedo)

Policiales

Motociclista conducía sin documentación, evadió control y terminó detenido