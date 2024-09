Lo siento si no cumplo tus expectativas

Lo siento destruir la imagen que te construiste de mí.

Disculpas por generarte dicha incomodidad de revisar tus propios parámetros.

Lo siento si no llego a tus estándares de belleza.

Lo siento si te hiciste una idea de persona perfecta de mí.

Lo siento si podés ver que no soy lo que esperabas de mí.

Lo siento si no sigo alimentando tu ego, y no me fumo tus actitudes y acciones.

Todos nos creamos una imagen y expectativas de las demás personas y lo más loco, es que muchas veces queremos alcanzar esos estándares establecidos por otros y acomodarnos a lo que los demás esperan de nosotros.

Pero también, nosotros nos construimos una imagen “ideal y perfecta de nosotros mismos”.

Tengo 49 años y durante mucho tiempo me exigí y busqué estar a la altura de todo. Como mujer, como madre, como profesional, como pareja, como hija, como hermana, como amiga, pero nunca me ocupe de estar a la altura de mis propias expectativas y convertirme en el SER HUMANO que quiero ser.

Así que, desde hace un tiempo atrás, me estoy ocupando de convertirme en esa persona que quiero ser. Lo siento destruir toda expectativa o imagen que tenías o tenés de mí. Te sugiero que no saques conclusiones apresuradas porque me voy revisando y trabajando a diario. Puede ser que la persona que creías que era, ya no esté. Puede ser que ya no acepte como me tratabas. Puede que ya no busque complacerte.

Padecí mucho dolor y sufrimiento por dejarme de lado y te aconsejo que comiences a hacer lo mismo si querés dejar de sufrir y pasarla mal. Estándares de bellezas inalcanzables producto de Photoshop, enmascarando dolor interno y falta de amor propio. Ya no elijo estar a la expectativa de nadie sino de mi propia aceptación y amor por lo que estoy haciendo en mí. La persona que voy construyendo a diario, un ser humano con aciertos y errores como cualquier otro simple mortal.

Hasta es un alivio poder escribirlo. Suspiré al hacerlo.

¿Cuántas cosas que no elegimos estamos sosteniendo? ¿para qué? ¿para quién? ¿Para qué las seguimos sosteniendo y repitiendo?

Perdón si no te gusta ver mis arrugas, canas o algún rollito fuera del lugar o si te molesta ver el paso del tiempo en mi rostro. Porque no sé si te enteraste que el tiempo pasa, el cuerpo cambia, se transforma se llena de sabiduría por los años vividos, pero somos mucho más de lo que se ve a simple vista.

Tampoco caigo en el que me importa. Siempre busque ocuparme de hacer deportes. Me encanta, me llena de energía y me hace sentir mejor. Entendí que debo ocuparme de mi cuerpo, así como me ocupo de mis emociones y mi mente. No busco la perfección o cumplir con ciertos estándares sino tener un cuerpo, un vehículo que esté en buenas condiciones para los desafíos de la vida cotidiana.

¿Cuál es la imagen que tenés de vos mism@?

¿Te permitís expresarte en todas tus versiones o hay alguna que te reprimís por el qué dirán?

Los últimos reel que subí a mi Instagram podía ver mis ojos hinchados, mis arrugas y dudaba en subirlos por mi aspecto. Pero, como siempre digo, busco hacer en mi propia vida lo que les comparto en estas notas. No es sencillo romper estándares de belleza que están enquistados en nuestra cabeza por años, sumado a la propia autocrítica del aspecto de nuestro cuerpo.

“Sanar no solo es lograr llegar amar nuestra mejor versión, eso es fácil. Sanar implica darles amor a esas otras partes de nosotros donde no nos sentimos tan cómodos/as.”

Entendí que todas esas partes, especialmente las que no me gustan de mí, es donde tengo que poner el foco y las que me dan más información de cómo estar mejor en mi vida.

“Siento por no cumplir con tus expectativas”

Un mensaje para mí de parte de mí.

Un mensaje para la Paula que exige la perfección en todos los niveles de su vida, por parte de la otra Paula que está cansada de seguir sus exigencias y no llegar a sentirme bien por nunca alcanzarlas. Perfecto es Dios, los demás somos seres humanos.

Un mensaje de la Paula más real para la Paula imaginada que me cuido y protegió durante años y que ya no la necesito.

“Poniendo en orden mi vida interior,

se ordenará mi vida externa,

pues como es adentro es afuera.

Si descubrimos a Dios adentro,

se revelará en toda nuestra vida.

Pues todo es Dios.”

Paula Vera

Docente- Coach

Instagram @Sentir._ok