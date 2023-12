Lo que sucede; conviene

¿Y si lo vemos desde otra perspectiva?

¿Y si ésta situación o desafío viene a sacar lo mejor de nosotros?

¿Y si en vez de quejarnos, AGRADECEMOS?

Ya sé, suena sencillo, pero a la hora de la verdad, las emociones mal llamadas “negativas” nos invaden. Descargan toda su energía en nuestro cuerpo y no podemos ver otra cosa. Quedamos paralizados y dejamos que ellas nos guíen.

¿Sabías que las emociones se pueden gestionar? ¿Que nos traen información VALIOSA PARA CONOCERNOS?

Hace muy poco tiempo, de la mano de Daniel Goleman (entre otros) en su libro “Inteligencia Emocional” (1995) que comenzaron a tenerse en cuenta a las emociones, como un recurso importante en nuestras vidas. Y ¿sabes por qué son importantes? Porque, así como nos sentimos, actuamos. Es lo que hace que nos comportemos de una u otra manera.

Cada emoción, trae información valiosa, como dije anteriormente. Lo doloroso o poco tolerable, no es la emoción, sino nuestro comportamiento frente a ellas. ¿Qué hacemos en esos momentos de bronca, tristeza, miedo, etc?…Nadie nos enseñó qué hacer en esos momentos y menos que podemos aprender de cada emoción.

La tristeza nos conecta con la pérdida de algo importante para nosotros (un ser querido, alguna situación, mascota, etc.) y gracias a ella, si nos permitimos conectar con esa emoción, podemos DECIDIR, de qué manera seguir con nuestra vida. ¿Qué podemos AGRADECER de lo vivido con esa persona, mascota o el haber transitado por esa situación que ya no la tenemos? ¿Qué aprendizajes nos dejó?

La rabia tiene que ver con poner límites y si, es un desafío muy grande poner límites a las personas que amamos, por dar un ejemplo, porque creemos que se van a ofender o enojar con nosotros.

Y la emoción por excelencia, la más temida, la más reprimida y que no queremos aceptar, es que tenemos miedo. Pero el, nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros si nos atrevemos a transitarlo. Estoy segura que tenés alguna situación para compartir, donde aprendiste algo después de haberlo vivido. Vivir en Argentina, nos conecta con éstas emociones todo el tiempo. Y sumado a la falta de conocimiento de nosotros mismos, de cómo funcionamos biológicamente y buscar afuera la solución, es que seguimos cayendo en las mismas situaciones y REACCIONANDO, de la misma manera.

¿No estás cansada/a de sentirte siempre igual?

¿Qué tiene que suceder en tu vida para que te elijas y empieces a ocuparte realmente de lo que te pasa?

En estas fechas, tan significativas, te invito a ver cada situación como un regalo. Si. Como un REGALO. Una oportunidad para conectar con lo que verdaderamente querés hacer, con todo lo bueno que tiene tu vida, porque si nos detenemos a mirar, hay muchas cosas por las cuales podemos agradecer. Tal vez, es hora de no centrarnos solo en el afuera o lo material, los regalos, el asado y las bebidas, sino el poder abrazarnos, tener a tus seres queridos con vos, el tener comida, el poder reír, tener salud, el poder ver y disfrutar de la naturaleza, el poder sentir el olor de la comida de mamá o de la abuela, el celebrar el logro (nuevo profesional) de alguien en la familia.

Estamos muy acostumbrados a mirar para afuera. Es lo que nos enseñaron y lo que aprendimos en nuestras casas y la escuela.

En estas fechas te animo a que te elijas, que veas que sentís y te grita tu interior. Cuáles son esos pequeños pasos que querés comenzar a dar, para diseñar la vida que querés vivir.

“Del otro lado de los miedos, se encuentran los sueños que aún no hemos conquistado”.

Si siempre intentas ser normal, nunca sabrás lo maravillosa/o que eres.



Paula Vera

Docente- Coach

Instagram @sentir._ok