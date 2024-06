Llenos de vida

Los que vivieron diferentes épocas

Los que vieron repetirse muchas veces la misma historia

Los que tuvieron que postergar sus sueños por los “deberías” hacer…

Los que aprendieron a los golpes

Los que tuvieron que tapar sus emociones hasta no llegar a sentir nada

Los que se sobre adaptaron para poder subsistir

Los que tuvieron que escuchar que lo que pensaban y sentían no importaba

Los adultos mayores

Al paso del tiempo nadie se escapa. Podemos desdibujar arrugas con operaciones y cremas, pero hay una huella indestructible en el cuerpo, del tiempo vivido que se traduce en aprendizaje y experiencia de vida.

En esta sociedad capitalista, de resultados y del descarte, ¿en qué lugar quedan ellos?

Siento que se desperdicia un montón de capital humano y de experiencia de éstas personas.

Esta nota de hoy es para valorar a mis ancestros, a los adultos mayores de mi familia, que hicieron lo mejor que pudieron con sus vidas. Ellos fueron el resultado de imposiciones de otros que les decían: “porque a tal edad ya deberías estar casado; porque a tal edad ya deberás tener hijos; porque a tal edad ya tenés que ser exitoso o tener un trabajo seguro; porque a tal edad ya tenés que tener tu casa propia, etc.

Y me imagino en esas épocas, ni siquiera se cuestionaba la autoridad de los padres. No había tiempo para pensar en lo que sentían, había que sobrevivir. Tumbar montes, abrir picadas, trabajar juntos con los vecinos para la cosecha, plantar para poder comer, etc.

Yo siempre hablo de lo que heredamos o nos enseñaron, por eso le dedico estas páginas a ellos. Para valorar y resignificar todo lo que hicieron por nosotros y como podían. Ellos también son el resultado de muchas prohibiciones y castigos.

Recuerdo la felicidad de mi papá cuando contaba que a sus 17 años consiguió trabajo en la construcción de la fábrica y donde luego trabajo por 45 años más.

Cuando nos contaba de los cambios y transformaciones que hubo y todo lo que sabía del proceso del té. Yo siempre me imagino, que estas personas pueden aportar mucho en las empresas. Pueden dar charlas para compartir sus experiencias a las nuevas generaciones, pueden hacer aportes y sugerencias a sus superiores, ya que conocen a la perfección el proceso o movimiento del lugar, para realizar avances. Obviamente los dueños o jefes tienen la última palabra, pero es una forma de darle valor y el reconocimiento por tantos años de servicio.

Tal vez se puede formar un espacio o sector dentro de las empresas o instituciones, para estas personas que quieran hacer sus aportes, aun luego de jubilarse. Muchos de ellos al no saber hacer otra cosa, luego de que se jubilan no saben ocupar su tiempo y se deprimen porque ya sienten que están descartados y en la mayoría de los trabajos o la misma sociedad, les hace sentir así, que ya no sirven y son una molestia.

Además, el mantenerlos ocupados los motiva y mantiene activos.

Por otro lado, pienso que ellos, excepto que lo elijan y decidan, ya no van a cambiar como les digo a mis alumnos. Es que ya se sobre adaptaron y taparon su esencia, hay muchos miedos y prejuicios para elegir otra cosa. Algunos ni siquiera se dan cuenta, ni se cuestionan otro tipo de vida, es que toda la vida escucharon de sus padres y madres, “que la vida es así, no queda otra”. ¿Escuchaste alguna vez esta frase de tus abuelos o padres?

Yo ya estoy en la mitad de mi vida como se dice, de todas maneras, sé que nadie sabe a ciencia cierta cuando será el último día en éste plano, eso ya lo aprendí con la muerte de mi hermano, nadie tiene los boletos comprados o sabe cuándo usarlos, por lo tanto, la pregunta es ¿estamos llenos de vida o estamos llenando la vida? En caso de esta última ¿de qué? ¿De que estás llenando tu vida?

Hay personas que por miedo a morir no viven. El miedo los atrapa y los consume. Están muertos en vida. Y creo que a todos se nos cruzó alguna vez la pregunta ¿qué pasa cuando me muero? ¿qué hay de ese lado? ¿cómo me voy a morir? Y recuerdo un libro que leí de Bucay, cuando falleció mi hermano que se llama “El camino de las lágrimas”, hay una frase o idea que me quedó y es que debemos hacernos una idea de la muerte. Tener una idea o concepto y para cada uno de nosotros o por lo menos para quienes nos permitimos pensar en este tema, esa idea es diferente.

Una frase del libro:

“No te hagas el fuerte, no te guardes todo para adentro. Con el tiempo el dolor irá disminuyendo. Si hay algo que opera siempre alivianando el trayecto es justamente encontrar la forma y darse el permiso de sentir y expresar ese dolor, la tristeza, la rabia, el miedo por lo perdido. Recorrer del camino de punta a punta es condición para cerrar y sanar las heridas.”

Algo que aprendí que los duelos no solo se dan cuando perdemos a un ser querido o mascota, también se dan con la pérdida de cosas materiales, estatus, situación económica, la juventud o vitalidad, etc.

Por eso siempre digo ¿“estamos viviendo o estamos viviendo de manera anticipada lo que es estar muertos/as?

A veces la muerte puede dar paso a la vida. ¿Cuántas veces sacamos fuerza para vivir de la manera que queremos después de un gran dolor o sufrimiento? Es que solo tenemos una vida. ¿Cómo querés vivirla? ¿qué es lo realmente importante para vos? ¿quiénes son importantes para vos? ¿se lo hiciste saber? No me digas, él o ella ya sabe, decile, expresa tu AMOR, no tengas miedo a dar y recibir AMOR, se honesto/a con lo que sentís. Así como les digo que es bueno liberar el miedo, la rabia o la tristeza, también es bueno abrir un poco el corazón.

Eso da mucho miedo, porque quedamos vulnerables y propensos a que nos valoren lo que sentimos, pero eso habla más de los demás que de uno mismo. Generalmente una/o espera ser correspondido para dar, ayudar o acompañar, pero ¿qué sentís vos? ¿qué tenés ganas de hacer?

Hay una frase que dice “somos el tiempo que nos queda”. ¿qué querés hacer con el tiempo que te queda? ¿en qué lo querés invertir?

Por Amor y respeto a ellos, nuestros ancestros, atrevámonos a vivir como ellos hubieran querido hacerlo, no solo por ellos sino porque hoy todos tenemos la posibilidad de hacerlo mejor.

Paula Vera

Docente-Coach

Paula Vera

Docente-Coach