Liga Regional de Fútbol: Se completó la tercera fecha del Clausura masculino y se programó lo que sigue

Luego del fin de semana de varios partidos postergados, finalmente el último fin de semana se completó la 3° fecha del Clausura «Gumercindo Nene Montiel» de la Liga Regional Obereña de Fútbol, en cuarta y primera división.

Resultados 3ª fecha

Primera División

ZONA A: Olimpia/San Antonio 1 – Racing de Villa Svea 0 / Atl. Campo Viera 2 – River de Santa Rita 2 / (River V. Bonita 1 -Atlético Alem 0).

ZONA B: Ex Alumnos 185 1- Atlético Oberá 2 / AEMO 3 – Atlético Iguazú 2 / Atl. Aristóbulo del Valle 1 -San Martín de 25 de Mayo 0.

Mientras que en Cuarta División, los resultados fueron los siguientes:

Zona A: River de Villa Bonita 1 – Atlético Alem 0 (disputado el domingo 30/10) /Olimpia/San Antonio 0 – Racing de Villa Svea 1 / Atl. Campo Viera 2 – River de Santa Rita 0.

ZONA B: Ex Alumnos 185 0- Atlético Oberá 1 / AEMO 0 – Atlético Iguazú 0 (disputado el sábado 05/11)

Libre: Atl. Aristóbulo del Valle.

Lo próximo, 4° fecha, con este programa de partidos:

Domingo 13/11

Zona A

River de Villa Bonita vs. Olimpia/San Antonio. 15 hs. Cuarta y 17 hs. Primera

Atlético Alem vs. Atlético Campo Viera. 15 hs. Cuarta y 17 hs. Primera

River de Santa Rita vs. Racing de Villa Svea. 15 hs. Cuarta y 17 hs. Primera

Zona B

AEMO vs. Ex Alumnos 185. 15 hs. Cuarta y 17 hs. Primera

Atlético Iguazú vs. Atl. Aristóbulo del Valle. 15 hs. Cuarta y 17 hs. Primera

San Martín vs. Atlético Oberá- 16.30 hs. Primera.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...