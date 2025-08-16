Libros y Abuelas en el mes de las infancias

La Biblioteca Vamos a Leer celebró el Mes de las Infancias con “Historias Mágicas con las Abuelas”

En el marco del Mes de las Infancias, la Biblioteca Vamos a Leer en villa Lohr llevó adelante una emotiva actividad denominada “Historias Mágicas con las Abuelas”, organizada junto al Departamento de Adultos Mayores y con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Oberá.

La propuesta reunió a integrantes del Club de Abuelas, un espacio que funciona semanalmente en la biblioteca, donde realizan artesanías, juegos y comparten experiencias. En esta ocasión, las abuelas asistieron junto a sus nietos y niños del barrio para disfrutar de cuentos.

Entre las invitadas, la doctora Lía Feltan participó como lectora especial, compartiendo historias que despertaron la imaginación de los más pequeños. Luego, los niños hicieron dibujos referidos a los cuentos que escucharon.