Las chicas juegan las semifinales

Tanto en Primera División, como en Reserva y Sub15, se disputarán este domingo 11, las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Regional Obereña de Fútbol. Será durante todo el día en cancha del Club Olimpia, con la siguiente programación:

Sub 15

8.30 hs. Atlético Iguazú vs. Atlético Oberá

9.45 hs. Olimpia vs. Ex Alumnos 185

Reserva

11.15 hs. Atlético Campo Viera vs. Ex Alumnos 185

15.00 hs. Olimpia vs. Racing de Villa Svea

Primera

16.15 hs. Atlético Oberá vs. Atlético Campo Viera

18.00 hs. Olimpia vs. Atlético Alem

