Las chicas inician el Clausura de Fútbol

El próximo domingo inicia el torneo Clausura de Fútbol Femenino de la Liga Regional Obereña de Fútbol. Será con las chicas del Sub15 y de la Reserva.

Más equipos se sumaron y por ello se verá un torneo mejor y en pleno crecimiento. Todos los partidos se disputarán en cancha del Club Olimpia. En total son siete equipos por categoría con la primera participación de Atlético Campo Grande que vuelve al ruedo y con clubes que no tenían estas categorías.

El torneo contará con la participación en Sub 15 de Atlético Iguazú, Atlético Oberá, Atlético Campo Grande, Atlético Alem, Ex Alumnos 185, Racing de Villa Svea y Olimpia.

En Reserva serán protagonistas: Atlético Oberá, Racing de Villa Svea, Atlético Alem, Atlético Campo Viera, Olimpia, Atlético Aristóbulo del Valle y Ex Alumnos 185.

El Departamento de Fútbol Femenino de la Liga programó la primera fecha para el domingo 2, pero será por única vez y las demás fechas (de estas dos categorías) se disputarán los días sábados.

Domingo 02/10

Programación Sub15 – Cancha: Club Olimpia

9 hs. Atlético Oberá vs. Atlético Iguazú

10.15 hs. Atlético Campo Grande vs. Atlético Alem

11.30 hs. Ex Alumnos 185 vs. Racing de Villa Svea

Libre: Olimpia

Programación Reserva – Cancha: Club Olimpia

14 hs. Atlético Oberá vs. Racing de Villa Svea

15.15 hs. Atlético Alem vs. Atl. Campo Viera

16.30 hs. Olimpia vs. Atl. Aristóbulo del Valle.

