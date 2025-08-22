Lo último
22 de agosto de 2025
Policiales

La policía recuperó en Campo Viera una moto robada tras un falso intercambio por redes sociales

#Moto robada #Patrullaje cibernético

La Motomel S2 fue sustraída a principios de Agosto, cuando su propietario pretendía intercambiarla por la moto de un sujeto al que contactó por redes sociales. Bajo la excusa de probarla, el individuo subió a la moto del denunciante y se dio a la fuga. Investigadores policiales ubicaron el rodado sustraído y lo secuestraron.

El damnificado resultó ser un obereño de 18 años. Para intercambiar su moto por una Honda XR perteneciente a un hombre contactado por Facebook, se encontraron el pasado 8 de Agosto sobre ruta provincial 103 frente al Camping Los Pinos. El supuesto interesado acudió a bordo de su moto junto a otro masculino, subió al rodado del denunciante para probarlo y con su cómplice huyeron del lugar.

La División Investigaciones trabajó arduamente para esclarecer el hecho y mediante patrullajes cibernéticos se evitó la comercialización de la moto robada, interceptando ayer al vendedor en Campo Viera donde fue secuestrada. El conductor -oriundo de Campo Grande- habría adquirido la moto días atrás mediante la entrega de su auto a un hombre que contactó por redes sociales. La tarea policial continúa con miras de detener a los implicados.

