La Liga Regional Obereña de Fútbol inicia Torneo Transición

Luego de la consagracion de Olimpia San Antonio como Campeón del Torneo Clausura, dado el tiempo qye resta para que culmine el año, la Liga Regional Obereña de Fútbol decidió llevar adelante el Torneo Transición, que otorgará una plaza al Provincial 2025.

Se trata de un torneo corto. Confirmaron su participación los clubes AEMO, Ex Alumnos 185, Atlético Alem, Atlético Iguazú, Independiente de Campo Viera y Atlético Oberá.

Formato:

Será un torneo de todos contra todos, dividido en dos zonas de tres equipos, con un interzonal por fecha. Participan equipos de primera división.

Clasifican a Semifinales los dos primeros de cada zona, para enfrentarse en un solo partido (1ro de A vs. 2do de B /1ro B vs. 2do A).

La Final será a Ida y Vuelta.

1ra Fecha

Domingo 2. 17 hs

Zona A

AEMO vs Ex Alumnos 185

Zona B Independiente vs Atlético Obera

Interzonal

Atlético Alem vs Atlético Iguazú