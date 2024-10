La Liga programó las semifinales del Clausura de Fútbol Masculino

El Torneo Clausura de la Liga Regional Obereña de Fútbol inicia las etapas decisivas, tanto en Cuarta División como en Primera, de la rama masculina. Se programaron las semifinales que se jugarán a partido y revancha.

Programa de partidos de ida, Cuarta División

Sábado 05/10 – 16.30 hs, Atlético Oberá vs. Atl. Cpo. Viera. Estadio Alfonso Feversani

Domingo 06/10 – 16.00 hs. River de Villa Bonita vs. AEMO. Estadio Juan A. Juritsch

Programa de los primeros encuentros en Primera División

Domingo 6 de octubre

16 hs. Racing V. Svea vs. Olimpia/San Antonio. Estadio Juan Prats Ribas

16 hs. Independiente C.V. vs. Ex Alumnos 185. Cancha Club Independiente