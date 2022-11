La Justicia de Faltas ordenó el retiro de plataforma frente a Hotel y no se cumple

Despúes de la intervención del Juzgado de Faltas ante la construcción de una plataforma frente a un Hotel ubicado sobre Avenida de las Américas de Oberá, a partir de la intervención del sector de inspección de obras de la Municipalidad y de quejas de vecinos, se multó a los responsables, debido a que no está permitido este tipo de obras sobre el espacio público, ocupando casi el 80% de la vereda. Sin embargo, más allá de la multa y de la orden de quitar esa obra, sigue vigente.

Según el Juez Francisco Sá «ya actuamos a principios de mes y se ha multado a los responsables, pero es la Municipalidad la que debe retirar la obra cuando el propietario no cumple, pues nosotros no contamos con personal para ello».

Dijo que «hemos recibido la explicación pertinente de los responsables pero no se justifica esta situación de ninguna manera, lo resolvimos los primeros dias de octubre una vez que se comprobó la invasión de obra al espacio público, por ello, se multó y se ordenó la remoción ya que no hay derecho de propiedad del espacio pùblico, veredas, caminos, plazas, se puede usar pero no poseer», señaló.

«Desconozco porqué no se ha cumplido con la remoción, la sanción se pagó pero sigue igual», indicó el Juez. Este diario publicó el hecho el 26 de septiembre, alertados por los vecinos de la zona y quienes transitan por el lugar frecuentemente.

Sin embargo, desde el municipio, no se logró respuesta alguna de los funcionarios que deben cumplir con la orden del Juez, lo que estaría generando un peligroso precedente.

