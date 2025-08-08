La familia de Karting visita Posadas

Este fin de semana del 9 y 10 de agosto, el Misionero de Karting fiscalizado por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) volverá a tocar la pista posadeña, tras varios meses de inactividad. La acción se dará en el trazado 6B del Kartódromo de Posadas, que a diferencia del último utilizado en la séptima fecha de la edición del 2024, no ocupará la “chicana”. El circuito elegido tiene una extensión de 1.095 metros. Será una fecha especial para la categoría Master, ya que podrán correr con invitados. Para ello, deberán elegir un piloto que no esté rankeado en la categoría, sin límite de edad.

Con la quinta fecha llega también el inicio de la segunda mitad del campeonato y sumar puntos será clave para quiénes lideran la tabla de posiciones de cada categoría.

Entre los más pequeños, categoría Escuela, el primer puesto continúa en manos de Valentino Silveira que suma 122 puntos; en la Cadetes el líder es Tadeo Rogaczewski con 85 unidades; Alejandra Drozynski sigue peleando en lo más alto con 141; en la categoría Junior 150 Dylan Delgado llega a esta quinta fecha con 104,5 puntos; mientras que entre los pilotos de la Junior Himpa el puntero es Lautaro Gritti con 70 puntos.

Diego Bogado con 85 puntos es el que más suma en la Master; el que comanda la tabla en la Cajeros Promocional es Javier Mucci que tiene 79 unidades; Martín Jaskulski tomó ahora la delantera y se posiciona primero en la categoría Senior; y en la 13 HP Himpa el líder continúa siendo Javier Kupski con 121 puntos.

Entradas para el fin de semana

El Automóvil Club Misiones (ACM), organizador de la fecha, anticipó que las entradas para la quinta fecha tendrán un costo de $5.000, que serán válidas para los dos días. En tanto que el valor de estacionamiento será de $1.000 para sectores generales.



