La Epet nº 3 de Oberá sin clases por desperfecto en sistema de cloacas

«Lamentablemente se vuelve a dar esta situacion que no permite desarrollar las clases normalmente, teniamos 2 bombas sumergibles que impulsan los liquidos cloacales y ahora nos quedamos con una y esta nueva situación de desperfecto en la bomba impulsora de liquidos cloacales a la red-que no tenemos en la escuela- hizo que directamente no pudiéramos subsanar el problema y no sabemos hasta cuando estaremos sin clases», dijo la Directora de la Epet de Oberá, Sandra Wozniuk.

Sostuvo que «los profesores han desarmado otra vez la misma y parece ser el bobinado que no es muy facil de arreglar y tiene un costo que no podemos afrontar nosotros», indicó.

La cuestión sanitaria es grave con mas de 800 alumnos en el establecimiento y 150 docentes, por lo que hasta tanto no este reparado el problema, no se puede dar clases. «Este lunes la Municipalidad con el camión atmosférico desagotó la cisterna pero se detectó que la bomba tiene este problema grave y no tenemos otra para reemplazar. Todo depende de la reparación y el tiempo que llevará esto. Es un gasto que no podemos costear solos por lo que hicimos gestiones ante autoridades educativas y el municipio. Estaremos avisando como sigue el trámite pero hasta nuevo aviso no habrá clases, están suspendidas», apuntó Wozniuk.