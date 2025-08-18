La División Investigaciones de Oberá detuvo a tres jóvenes, uno de ellos con pedido de captura judicial

La rápida y eficaz intervención policial efectuada en horas de esta madrugada resultó en la detención de dos jóvenes que, utilizando un elemento punzo cortante, trataron de robar el celular de una pareja en plena calle. Hora después, los policías capturaron a un individuo que fue sorprendido intentando ingresar a varios comercios quien, además, registraba pedido de detención judicial. Todos fueron alojados en la Comisaría a disposición de la justicia.

Alrededor de las 02:00 de la madrugada, un joven de 23 años y su novia de 21 fueron abordados en la calle 4 de Oberá, por dos individuos que intentaron robarle el celular amenazándolos con un objeto punzo cortante. La pareja escapó y requirió el auxilio policial, asistiendo de inmediato los investigadores policiales que detuvieron a los involucrados de 18 y 19 años, secuestrando en poder del último el elemento utilizado.

Las tareas de prevención continuaron y, cerca de las 03:30 horas, los efectivos sorprendieron a un masculino forzando las puertas de comercios ubicados en la Avda. Yerbal Viejo. Ante la presencia policial intentó ocultarse pero fue interceptado por los policías que, al identificarlo, constataron que el posadeño de 25 registraba pedido de detención ante el Juzgado de Instrucción 6 de Posadas, por lo que fue alojado en la sede policial a los fines legales.