La CELO en emergencia económica, no pueden realizar conexiones por falta de insumos

En los últimos días se pudo descomprimir la situación con el personal de la Coperativa Eléctrica Ltda de Oberá, que había anunciado un paro general de actividades ante la falta de percibiemnto de sus haberes, de los cuales sólo se había logrado cobrar un 30%. Finalmente, se completó el mismo y la situaciñon se descompromió. Igualmente, las dedudas se siguen acumulando, con la Afip y proveedores y hace una semana, el Consejo determinó que no se pueden hacer mas conexiones de energía eléctrica «por falta de insumos».

Así las cosas, la situación económica de la entidad es de emergencia, según sostuvo Fabián Doretto, integrante del Consejo de Administración y único interlocutor con los medios. «La problemática mayor es la económica financiera que tiene hoy por hoy la Cooperativa, que es un abanico bastante grande y que tiene que ver con ciertas deudas que se está teniendo y que el dinero que recauda la cooperativa no alcanza a cubrir», señaló al Aire de Integración.

El pago de haberes del personal es un ejemplo, pero la deuda mas acuciante es la de la Afip. «Con esta entidad estamos con una situación extraordinaria, que es insostenible, pero que por gestiones realizadas ante la Afip lo venimos llevando, con una línea de financiación que es el único camino que tenemos, pero que no nos permite avanzar en otros frentes», dijo Doretto.

«Esto hace que tengamos que resignar partidas para otro ítems muchas veces, como obras sociales, proveedores, etc. Proveedores que en muchos casos tienen paciencia y esperan que le paguemos un poco y así vamos tirando», apuntó.

Sobre la conexión de agua a vecinos del Km 11, entre Campo Ramón y Oberá dijo que «estamos abocados a resolver esta situación, que tiene varias aristas, en ese caso la parte de campo Ramón está resuelta porque el gobierno municipal colaboró y no hay mayores impedimentos pero del lado de Oberá tenemos impedimento en sectores donde pasan los cables de alta tensión y los domicilios de las personas están ahí debajo, y en otros sectores el acueducto. Sabemos que esas familias están hace 30 años o más allí y hay que darles una solución, por lo que estamos viendo cómo avanzar porque tienen derecho al acceso pero hay cuestiones legales que resolver».

Mencionó que en este rubro «no tenemos tantos impedimentos en lo que hacen a elementos o insumos como si lo tenemos con el sector eléctrico». Y allí señaló que «hace una semana el Consejo de administración emitió una resolución por la cual se suspenden las conexiones eléctricas por un tiempo determinado, teniendo en cuenta que no contamos con elementos o insumos para esas conexiones y se cobra al socio y con todo derecho éste reclama esa conexión pero no tenemos manera de hacerlo, ya que no hay insumos ni manera de adquirilos, lo que va a durar unas semanas seguramente hasta resolver».

Mencionó que si hubo conexiones en forma excepcional «con algunos altos consumidores donde el socio se hace cargo de los costos de los insumos y luego de la conexión en su consumo, le compensamos ese valor», precisó.

Respeto a lo institucional explicó que «estamos bajo una prórroga del Ministerio de acción cooperativa, incluso tenemos una contadora del Ministerio como veedora dentro de la CELO y hasta tanto se resuelvan las cuestiones económicas no se podrá llamar a elecciones, aunque está previsto que sea en lo posible este año», indicó.

Sobre el servicio de gas dijo que no pueden financiar más a los socios, debido a deudas con Miscoopgas que exige se paga la carga que semanalmente se baja a la CELO y eso solo es posible «si el socio paga en efectivo y no en cuotas».