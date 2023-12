Jubilados del Poder Judicial preocupados por falta de cobro de aumentos

De acuerdo a lo previsto por ley, los jubilados y activos del Poder Judicial realizan un aporte de su sueldo para que luego esto sea derivado en el cobro de aumentos que se otorgan a los activos. Sin embargo-según un grupo de empleados jubilados- esto no se estaría percibiendo desde octubre. Por ese motivo realizaron un reclamo al Superior Tribunal de Justicia y esperan ser oídos.

Estamos preocupados porque es inédito lo que está pasando esta ley del Poder Judicial para los jubilados se promulgó en el 2016 donde nos descuentan para poder pagar estos aumentos y venía todo perfecto se firmaron los convenios con la secretaría legal y técnica del Superior tribunal donde queda especificado que tenemos que aportar el 2% de nuestro sueldo activos y pasivos para que se cumpla con estos pagos, no es una ley de privilegio ni una jubilación de privilegios sino que estamos pagando para eso y no percibimos ese dinero desde hace 2 meses», dijo Arturo Aquino, jubilado como jefe de mandamientos del Poder Judicial.

«Esto es solamente para el personal del poder judicial, nosotros aportamos para que se cumpla la ley pero no nos están pagando lo que corresponde y no entendemos por qué. Alguien decidió que no nos paguen el aumento de octubre y tampoco en noviembre», remarcó

Dijo que «la ley está vigente y también los convenios con el Superior tribunal pero no nos pagan y no podemos hacer mucho más que reclamar, porque huelga o paro no podemos hacer ya que somos jubilados».

Explicó que «se hicieron notas al Superior tribunal, al IPS, al Ministerio de Hacienda pero nada hasta ahora, ni empleados jubilados, ni funcionarios ni magistrados jubilados hemos cobrado estos aumentos dados»