Jóvenes obereños con diferentes propuestas para Estudiantina y capacitación laboral

Después de la presentación de «EStuBono» en el centro cívico de la ciudad, con bandas de música el día miercoles por la noche, el jefe del departamento de la Juventud municipal, José María Avancini, mencionó que están próximos a realizar un viaje a Posadas con estudiantes para que tomen contacto con oportunidades laborales a través de la capacitación.

«Esto lo estamos haciendo con chicos de diferentes barrios del municipio y el objetivo es mostrarles y ofrecerles las ofertas existentes, para continuar una vida laboral o mejorar su rendimiento estudiantil incluso, aprovechando las nuevas alternativas que brinda el Gobierno de la provincia a través del parque industrial, el Polo TIC, etc con distintas actividades amigadas a la tecnología», señaló.

Añadió que «son todas nuevas corrientes tecnológicas que se requiere en el ámbito laboral y además se brinda la posibilidad a quienes no conocen Posadas de que puedan hacerlo, disfrutando de los espacios públicos que tiene la Capital provincial»

Dijo que quienes irán «son chicos entre 15 y 23 años que no tuvieron nunca la posibilidad de conocer Posadas y que muchos no han podido seguir un estudio. La selección de quienes viajan, se hace a través de las comisiones vecinales, nosotros no tenemos una selección directa justamente para no caer en cuestiones que distorsionan el espíritu de esta actividad», manifestó Avancini.

En cuanto al lanzamiento de Estubono dijo que «esta destinado a los estudiantes del nivel secundario y tiene como objetivo generar fondos genuinos para mejorar la estudiantina obereña, se entregará a ACEDO, para que cada centro de estudiantes, pueda contar con este recurso para mejorar sus instrumentos y vestuarios, sobretodo». La presentación contó tambien con la presencia de las Reinas de cada colegio, electas el año pasado.