joven motociclista murió tras perder el control de su rodado

En horas de la mañana de este sábado 16 de agosto, la Policía de Misiones intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de la Avenida de las Américas y Picada Vieja de la ciudad de Oberá, donde una joven de 20 años, identificada como Luciana Da Silva, falleció tras despistar con la motocicleta en la que circulaba e impactar contra un poste de alumbrado público.

El hecho fue constatado alrededor de las 09:10 horas por efectivos de la UR II Oberá, quienes verificaron que la víctima se desplazaba sola a bordo de una motocicleta marca Keller de 110 c.c. Por circunstancias que aún son materia de investigación, la joven perdió el control del rodado, despistó hacia el bulevar central, cayó sobre un cantero e impactó contra un poste de alumbrado público. El vehículo quedó detenido a pocos metros sobre la cinta asfáltica.

Al lugar arribó una ambulancia del Hospital SAMIC, cuyos profesionales confirmaron que la joven no presentaba signos vitales. Posteriormente, el médico policial determinó como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio traumático y traumatismo de cráneo.

En la escena trabajó Policía Científica, y tras las pericias correspondientes, el cuerpo fue entregado a sus familiares por disposición judicial.