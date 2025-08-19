Lo último
Policiales

Investigación policial permitió recuperar sanitarios robados y comercializados en Oberá

#Objetos Recuperados

Los elementos fueron sustraídos de una vivienda deshabitada y luego comercializados en Oberá. Esta mediodía el Comando Centro detuvo al implicado y recuperó lo robado.

El sábado por la mañana el damnificado fue a limpiar la casa ubicada sobre la calle Kennedy de nuestra ciudad y constató que habían sustraído un inodoro, un bidet y una bacha del baño, por lo que decidió requerir la intervención policial.

Determinada la comercialización de los elementos en los Barrios Caballeriza y Sapucay, el Comando procedió a su secuestra bajo formalidades de rigor. Luego de ello, sus efectivos detuvieron al implicado de 28 años, al que sorprendieron en intersección de las calles Noruega y Primeros Colonizadores. El detenido y lo recuperado permanecen en sede policial a disposición del juez de turno.

