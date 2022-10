Intenso fin de semana del Fútbol Femenino

Un fin de semana intenso tuvo el Clausura de Fútbol Femenino. El sábado jugaron las chicas del Sub 15 y Reserva. Mientras que el domingo la segunda fecha de la Primera División, con partidos en las canchas de River de Villa Bonita y del Club Olimpia.

Por la Zona A del Torneo Clausura, en cancha de River de Villa Bonita, salieron al césped las representantes de Atlético Oberá y de Racing de Villa Svea. Y las Decanas fueron sólidas y contundentes a la hora de inflar la red. Lograron la victoria con un abultado 9 a 0, con tres goles de Fabiola Krczeczkowski, 3 goles de Debora Rodriguez, uno de Marian Mendoza, uno de Lucila Klipauka y uno de Yaquelin Gómez.

Luego fue el turno de un clásico entre Atlético Aristóbulo del Valle y Atlético Campo Grande. Y fueron las Aurinegras las que lograron los tres puntos al vencer por 2 a 1. Belén Acosta y Teresa Mucke, con sus goles, fueron artífices de la victoria. Las Guerreras descontaron con un gol de Alejandra Ferreira.

Y el tercer partido fue entre River de Villa Bonita y Atlético Alem, que terminó con la victoria, por 2 a 0, para las «cerveceras». Anotaron Julia González y Norma Ferreira.

Y por la Zona B, en cancha del club Olimpia, se dieron otros dos partidos. Atlético Campo Viera venció 3 a 0 a Atlético Iguazú. Un gol de Melina Núñez y dos de Yamila Costa, sirvieron para quedarse con los puntos.

Finalmente, Olimpia recibió a River de Santa Rita, equipo que por primera vez participa en el femenino de la LROF. Fue victoria de las locales, por 3 a 2. Para las Leonas anotaron Candela Arrúa (x2) y Yamila Araujo,

Tras la segunda fecha, las posiciones quedan de la siguiente manera:

Zona A: Atlético Oberá 6 – Atlético Alem 6 – Atlético Cpo. Grande 3 – Racing 3 – River de Villa Bonita 0 – Atl. Aristóbulo del Valle 0

Zona B: Atlético Campo Viera 6 – Olimpia 6 – River de Santa Rita 0 – Ex Alumnos 185 0 – Atlético Iguazú 0 La Cuarta de la Sub15 y Reserva

El sábado se disputaron todos los partidos de la Cuarta Fecha de estas dos categorías en cancha de Racing de Villa Svea.

Por la mañana se vivieron todos los cruces de la Sub 15, y el primer resultado fue el de la victoria de Atlético Oberá ante Atlético Campo Grande. Las Decanitas ganaron 3 a 1. El segundo partido fue empate 1 a 1 entre Olimpia y Ex Alumnos 185, y el tercer partido fue victoria de Atlético Iguazú ante Racing por apenas 1 a 0. Libre: Atlético Alem.

Con estos resultados, Ex Alumnos 185 y Atlético Iguazú lideran la tabla con 8, les sigue Atlético Alem con 6, Olimpia y Atlético tienen 5, y Atlético Campo Grande y Racing aún no tienen puntos.

En tanto que por la tarde se disputaron los partidos de la Reserva. Ex Alumnos 185 sumó de a tres al vencer a Atlético Oberá por 5 a 0. Otro que también sumó fue Olimpia, que venció 3 a 0 a Atlético Campo Viera. Y lo mismo para Racing, que de local venció a Atlético A. del Valle 4 a 0. Libre: Atlético Alem.

Y con estos resultados, Ex Alumnos 185 lidera la tabla con 9 puntos, le siguen Ex Alumnos 185 y Olimpia con 7, Atlético Alem y Atlético Campo Viera con 4, Atlético Oberá con 3 y Atlético Aristóbulo del Valle sin puntos.

