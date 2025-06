Hospital Samic de Oberá: con avances en complejidad ginecológica.

La importancia de los controles ginecológicos anuales para las mujeres, independientemente de si tienen hijos o no, a partir del inicio de sus relaciones sexuales, la detección temprana y la prevención de enfermedades como el cáncer de cuello uterino y de mama, así como la importancia de la vacunación contra el VPH, son algunas de las temáticas destacadas por el Dr Miguel Gryceniuk, jefe del sector ginecología del Hospital Samic.

Destacó ademas que este Hospital está incursionando en cirugías de alta complejidad en lo que hace al área ginecologica oncológica,(cancer de útero en estadío avanzado) asistidos por profesionales del Hospital Madariaga. Cirugías que consisten en el vaciamiento del útero,porcion superior de la vagina, anexos de los ovarios, tejido periferico del utero y ganglios paraorticos, cercanos a la aorta. osea, esmuy complejo, por eso los Dres Carmona y Tapari del Hospital Madariaga, eminencias en el tema,asisten y preparan a los profesionales nuestros con muy buena predisposición y es un hito, sin dudas en patologia cervical y oncológica», destacó Gryceniuk.

Igualmente, el Samic de Oberá está trabajando con mucha demanda en todos los servicios debido a la situación económica actual.

De acuerdo a lo expuesto por el Dr Gryceniuk «el hospital en general está trabajando muchísimo, hay mucha demanda en todos los servicios porque atento a la situación económica, la gente no tiene como para el adicional en los sanatorios privados y acude al hospital. Las guardias de los sanatorios a veces no están cubiertas, entonces van al hospital. El hospital está trabajando muy bien,incluso con mucha gente con obras sociales, la complejidad que tiene el hospital Samic, no lo tiene ningún sanatorio.», precisó.

Explicó que si bien aumentó la demana «no sabría decirte, exactamente cuánto ha aumentado la atención, pero yo creo, estimo, que habrá aumentado de un 25 a un 30 por ciento. Igualmente no puede soportar toda la demanda el hospital. Los sanatorios están trabajando también con alta demanda, salvando la distancia, por supuesto, con la complejidad que tiene salud pública hoy. Y aparte el hospital Samic pasó a depender del parque de la salud. Así que tiene muy buena cortura, buena atención, buena complejidad. La terapia intensiva trabaja a full. Y nuestro servicio está trabajando muy bien también, con mucha demanda, es más, yo creo que necesitamos recursos humanos. Los profesionales jóvenes se quedan en las capitales y necesitamos renovarnos», apuntó

Agregó en ese sentido que «ahora se suma el Dr Carreras hijo, es mastólogo que se formó y hizo el fellow en el hospital italiano de Buenos Aires y esa es una buena incorporación, porque en el área oncológica está faltando gente muy bien formada y allí podremos comenzar con cirugías de alta complejidad».

Según Griceniuk «es muy importante que las adolescentes a partir de los 11 años se vacunen con la VPH (Virus del papiloma humano), que es la que evita la aparición del cáncer de cuello uterino.El cáncer en la mujer se presenta mayormente el de cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama que son los de mayor frecuencia. Por eso es importante contar con un mastólogo para realizar cirugías radicales de mama, que es la extirpación completa de la mama con el vaciamiento axilar de nodos».

Igualmente, inisistió «lo que debe hacer la mujer es realizar su control periódico anual a partir de que inician sus relaciones sexuales y más aun si hay antecedentes hereditarios. Si bien existe un retraso de 30 dias en conseguir turnos, de todas maneras hay que solicitarlos», finalizó el galeno.