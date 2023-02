Hogar de Madres en tránsito de Oberá: ¿No abre mas sus puertas?

Desde el inicio de la pandemia, el Hogar de Madres en Tránsito «Ramona Joerg» cerró sus puertas. No pudo reestablecer la conexión con las mujeres a punto de parir que venían de otras localidades a albergarse en los ultimos dias antes del parto a este lugar y en consecuencia, cerró sus puertas.

Si bien desde la comisión directiva pretenden reconfigurar el espacio, ya no existe demanda como hace 20 años. Según Lía Feltan, Presidente de la comisión directiva «El hogar actualmente no está trabajando, si lo hicimos hasta el inicio de la pandemia, ahí se cortó teniendo en cuenta que la mayoría de las personas de la comisión son personas mayores y quién estaba encargada del hogar y vivía ahí también, por lo que se tuvo que hacer un parate. Las circunstancia como mayor transporte y mayor accesibilidad de las embarazadas a lugares de salud son otras, ya no hay necesidad de venir a esperar la hora del parto, es más fácil llegar al Hospital», mencionó

Añadió que «de todas maneras seguimos trabajando y buscando que eso funcione, darle una utilidad que sea buena para la comunidad. No vamos a cambiar el nombre de la institución porque el estatuto habla de un hogar al cuidado de la madre, pero vemos de enfocar de otra manera con otra actividad el mismo».

Dijo que «la municipalidad nos ayuda siempre, con un subsidio que aprueba el concejo y tenemos un evento que es el Día de la madre, un gran té que se hace para recordar fondos pero ahora el hogar está con las puertas cerradas», precisó. Igualmente proyectan algunas refaccione, de la vivienda que cuenta con un dormitorio con 8 camas y otras dependencias.