Hassan apuesta a crear empleos y fortalecer trabajo con barrios

Con el anuncio de pago de aguinaldo el 21 a los empleados municipales, Pablo Hassan, Intendente de Oberá comenzó el balance del año 2022 y comentó objetivos propuestos para el proximo año que será electoral y donde lo tendrá como uno de los candidatos del Frente Renovador.

Más allá de confirmar que aun queda una reunión por paritarias con los sindicatos que reúnen a los empleados municipales el 15 de diciembre, Hassan mencionó el logro de 140 cuadras de cordón cuneta de empedrado y 120 de asfaltado hechas este año «A nivel comparativo con años anteriores y otros de atrás, se sigue con el objetivo de que año a año se hagan más cuadras de asfalto y/o empedrado», señaló

Como obras importantes que se llevan adelante destacó el troncal Norte, de distribución de agua al igual que entubado en varios barrios y el saneamiento del Arroyo Mbotaby. «Se trabaja también en un sistema de concientización para que la gente cuide y no tire basura a los cauces de arroyos, es fundamental», dijo.

» Uno de los objetivos que nos propusimos para el año que viene es generar más puestos de trabajo, generar empleo, que es lo que nos están reclamando y además hay empresas que han solicitado mano de obra, pero necesitan mano de obra calificada, y en eso estamos trabajando para que la gente esté preparada y pueda de esta manera conseguir trabajo», precisó.

Relató además que se dedican a mejorar la cuestión de de la clasificación de residuos, poner otro eco punto y seguir trabajando en la separación de residuos con concientización.

En relación al Complejo Deportivo y su funcionamiento dijo que «quiero que se trabaje desde el concejo deliberante para armar un reglamento de uso del complejo deportivo, a efectos de que los intereses se puedan consensuar. Está muy bueno que se utilice pero hay que organizar, es un espacio público importante pero requiere una planificación y ordenamiento», aseguró.

Sobre el trabajo con barrios explicó que «la intención es que el año que viene se puede hacer mas trabajo con los barrios, con las comisiones que ya están conformadas y las que aún quedan por conformar, ya hay 38 y estamos trabajando muy bien. Si bien no está en vigencia el presupuesto participativo- que creo no es el momento para ponerlo en marcha en un año electoral- sí estamos trabajando en conjunto con las comisiones vecinales y creo que está funcionando», expresó Hassan

El jefe comunal hizo mención al trabajo de desburocratización del estado que inició con la agilización de trámites para obtener el carnet de conducir, lo que ahora pretende llevar adelante con las licencias comerciales. «Todos los controles bromatológicos y trámites podría tardar entre 3 a 5 meses y era una queja eterna y muchos comerciantes optaban por no hacer nada, ahora lo que buscamos es agilizar eso y que en 48 o 72 hs pueda obtener su licencia comercial. Implica cambios internos pero también declaraciones juradas por parte del comerciante comprometiéndose a realizar esos trámites en un tiempo no muy extenso, para que luego el municipio vaya a verificar», indicó.

