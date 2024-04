Habilitaron 2 Centros de salud para atención de febriles en Oberá

Ante la situación de muchos casos de dengue, el trabajo de Zona centro uruguay de salud ha fortalecido la prevención y el acercamiento de casos febriles a los centros asistenciales, con la implementación de 2 centros que atienden casos febriles incluso con sala de rehidratación.

Según el Dr Horacio Mielniczuk, titular del área que abarca además de Oberá otras localidades «la verdad que estamos ante un contexto muy complejo, mas allá del trabajo que hicimos durante todo el año anterior en conjunto con municipios y agentes sanitarios, sobre el cuidado que tenia que tener el vecino en su peridomicilio, desgraciadamente estamos ante esta situacion de mucho dengue y para que no todo termine en el Samic, hemos determinado 2 centros de salud con atención de casos febriles, el de San Miguel y el de 3 Esquinas, que tienen además salas de rehidratación», explicó.

Dijo además que «la idea es que ese caso febril no termine en el samic solo por esa cuestión, ahora si se necesita un centro de mayor complejidad, por supuesto estamos conectados con el 107, como también cualquier persona de la población que sabe de que el vecino o algún familiar está en una situación que se está complicando su cuadro, puede llamar al 107 para que acuda al domicilio».

Mielniczuk relató al Aire de Integración que además se está «en la búsqueda de casos febriles, cada agente sanitario tiene una población a cargo y le pedimos que ellos estén atentos y que hagan las recorridas de búsqueda de febriles, así también nos encontramos con situaciones donde mucha gente se deja estar y no puede recurrir solos a la emergencia y son trasladados por este personal que actúa rápidamente con el 107», acotó

Dijo que «ésta es una cuestión extraordinaria que se está dando (del dengue)y estamos atentos para que no se complique el cuadro a nadie en lo posible»

Añadió que «la situación económica a nivel general afecta obviamente al sector público, la demanda es cada vez mayor no solamente en el hospital sino también en los Centros de salud de Zona en su totalidad, el costo de las prepagas, la caída de obra Social para mucha gente, hace que recurran a lo público y ahí comienza otra situación que debemos atender», apuntó

Más adelante sostuvo que «estamos en plena campaña de vacunación contra la gripe, se está haciendo efectiva también. Comenzamos con la atención en las escuelas a través del Prosane, de salud escolar y eso es una oportunidad para captar población que a veces no va a los centros de salud y necesitamos que tengan cobertura, que ese niño esté controlado, así que aprovechamos para hacerle todos los controles entonces», remarcó