Fútbol Obereño todo programado

La Liga Regional Obereña de Fútbol, dio a conocer la programación de la actividad oficial para el venidero fin de semana. Las chicas del sub 15 jugarán la 3° fecha del Apertura, mientras que las de Primera la 6° fecha. Por el lado de la actividad masculina, se jugará la pendiente 9° fecha del Apertura Juan E. Barrios, tanto en Cuarta, como Primera División.

Fútbol Femenino

Torneo Apertura 2023

Lo que sigue: 6ta fecha – domingo 4

Estadio Juan Prats Ribas (Racing de Villa Svea)

13 hs. River de Villa Bonita vs. Atlético Iguazú

14.30 hs. San Martín vs. Atlético Alem

16 hs. Racing vs. AEMO

Estadio Alfonso Feversani (Atlético Oberá)

14.30 hs. Olimpia vs. River de Santa Rita

16 hs. Atlético Oberá vs. Atlético Aurora

Sub 15 – 3ra fecha –sábado 3

Club Atlético Oberá

15 hs. Racing vs. Atlético Iguazú

16.30 hs. Atlético Oberá vs. Atlético Alem



Torneo «Juan E. Barrios» 9a fecha (pendiente)

Domingo 4

15.30 hs. River de Santa Rita vs. River de Villa Bonita. Complejo Dep. Santa Rita

15.30 hs. Ex Alumnos 185 vs. Atlético Oberá (Clásico). Estadio Juan Areco

13.30 hs. Cuarta División – 15.30 hs. Primera División

-Olimpia/San Antonio vs. Atlético JC/Independiente. Estadio Juan G. Cáceres

-Atlético Campo Viera vs. Racing de Villa Svea. Club Bowling

-Atlético Iguazú vs. San Martín de 25 de Mayo. Cancha Club Iguazú

-Atlético Aristóbulo del Valle vs. Atlético Campo Grande (Clásico). Compl. Dep. A. del Valle

-Atlético Alem vs. AEMO. Estadio Enrique Speyer.