Fútbol Femenino al día y lo que sigue

En el estadio Juan Adelino Juritsch se enfrentaron San Martín de 25 de Mayo y Atlético Aurora. Las chicas del «General» con gol fue Viviana Alcántara se alzaron con la victoria. Luego se enfrentaron los equipos de River de Villa Bonita y River de Santa Rita, empatando 2 a 2. Para las locales anotaron Paula Pereira y el otro fue en contra, mientras que para las de Santa Rita convirtieron Griselda Campos y Karina Guimaraes.

En el estadio Juan G. Cáceres, AEMO se impuso a A. Iguazú, por 1 a 0, gol de Flavia Weis. Por su parte, Racing y Atlético Alem tuvieron un encuentro que se definió cerca del final del partido. La Academia iba ganando gracias al gol de Aylen Chemes pero en el segundo tiempo lo empataron las «cerveceras» gracias al gol de Mónica Benítez. Pero Racing siguió insistiendo y al final consiguió convertir el tanto que le daría los tres puntos (gol de Claudina De Lima) . Fue 2 a 1.

En el último partido Atlético Oberá venció a Olimpia por 12 a 1. Las Decanas encontraron el camino al gol rápidamente y luego siguieron aumentando la cuenta hasta completar una goleada. Fabiola Krzeczkowski convirtió 6, sumó 2 María»Titi» Rodriguez, 2 de Debora Rodriguez, uno de Lucila Klipauka y uno de Nazira Gonzalez.

Con estos resultados, Atlético Oberá y AEMO lideran las posiciones con 12 puntos, Atlético Iguazú tiene 9 pts., Racing tiene 6, River de Villa Bonita 5, San Martín 4, Aurora 3, Olimpia 2, River de Santa Rita 1 y Atlético Alem 0.

Lo que sigue

3ra fecha Sub 15 – Cancha de Atlético Oberá

Sábado 20

15 hs. Racing vs. Atl. Iguazú

16.30 hs. Atl. Oberá vs. Atlético Alem

5ta fecha Primera – domingo 21

Estadio Juan Prats Ribas (Racing de Villa Svea)

14.30 hs. Atlético Alem vs. River de Villa Bonita

16 hs. Racing vs. Atlético Iguazú

Complejo Deportivo de 25 de Mayo

13 hs. Atlético Oberá vs. AEMO

14.30 hs. Atl. Aurora vs. Olimpia

16 hs. San Martín vs. River de Santa Rita