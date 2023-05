Feriantes reclaman porque hace tres meses no cobran los tickets verdes

El gobierno provincial hace tres meses que no paga a los feriantes los tickets que otorga a modo de asistencia a familias de escasos recursos para compra de productos en Ferias Francas. Por tal motivo y hasta que perciban el pago del monto pendiente, los emprendedores de la agricultura, ya no los reciben.

«Tenemos acumulados los tickets, creímos que cobraríamos el viernes (5) pero fuimos al banco y nada. Nadie nos da respuesta, se tiran la pelotita uno y otro, pero nosotros quedamos colgados. La gente vino hoy (sábado 6) y preguntó, pero lamentablemente ya no podemos esperar más» señaló Silvana, una feriante de Panambí.

Las municipalidades de la Zona Centro, siguen entregando a titulares del beneficio diciéndoles que los feriantes tienen la obligación de recibirlos. «Pero no estamos en condiciones de recibir, así no podemos. Les hacen perder tiempo a las personas que van a buscar, vienen acá y se encuentran con esta realidad. Les explicamos, algunos entienden, otros no. Es una vergüenza porque juegan con ellos y con nosotros» remarcó otro feriante.