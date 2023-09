Feriado por el Día del Empleado de Comercio

El martes 26 es el día nacional del empleado de comercio, Sonia Ferreyra, Subsecretaria General de AECO (Asociación de Empleados de Comercio Oberá), comunicó que se hará el cambio del feriado al día lunes 25, como todos años. “La idea es que todos los comercios puedan estar cerrados.Esperemos lograr al 100% este año de los comercios cerrados, para que nuestros compañeros y compañeras puedan celebrar su día” manifestó.

Con respecto al acuerdo de este cambio, “la idea es empezar a trabajar tanto para la comodidad del empresario, como la comodidad del compañero que es justamente es el interesado en festejar o conmemorar su festejo el día 25” afirmó Horacio Barua, Secretario de Asuntos Laborales de AECO.

El feriado acordado se logra a través de la Federación de Empleados de Comercio (FAECyS) y en conjunto con las Cámaras Empresariales, firmando un acta con la fecha pactada. Tendiendo el empleado, todo el derecho a no asistir a su trabajo y poder festejar su día. “Convocamos a toda la parte empresarial que pueda y que emita los medios necesarios para que los compañeros no vayan a trabajar. Vamos a estar llevando comercio por comercio el tema de los afiches, donde está la Ley, el traslado y también el acta de acuerdo que hay entre las partes interesadas en este tema” explicó Barua.

Acuerdos salariales

En base a los bonos anunciados por el Gobierno, les corresponde a todos los empleados que cobren menos de cuatrocientos mil pesos. Cobrando los sesenta mil en dos cuotas de treinta mil, en los meses de septiembre y octubre. Debido a que el 31 de agosto se puso en marco legal este cumplimiento, los empleados que todavía no cobraron, tienen tiempo hasta el 21 de septiembre para la primer cuota, ya que son 15 días hábiles desde éste día. “En caso de que no fuese así, comunicarse con el sindicato, que nosotros tomamos los medios necesarios como para hacer el tema del reclamo” comentó Horacio Barua. También añadió que “es tema más empresarial quienes pueden recuperar y quiénes no. Eso está establecido dentro del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), se habla justamente de aquellas micropymes que recuperarían todo y las pequeñas empresas que recuperarían la mitad. Y en caso de nuevas paritarias, esto pasaría a absorber”. En caso de comercio no hay nada definido, se espera nuevas aperturas, para así poder considerar este bono como un incentivo para el empleado, que pueda cumplir con su canasta básica.