¡Feliz Navidad para todos!

Navidad, tiempo de celebración para los cristianos, momento de reflexión para todos. A continuación compartimos la palabra del Obispo de la Diócesis de Oberá Monseñor Damián Bitar, además una reflexión sobre la navidad y su significado cristiano.

Mensaje del Padre Obispo de la Diócesis de Oberá Damián Santiago Bitar, con motivo de la celebración de la Navidad

“En esta celebración del nacimiento de Jesús y en el inicio del nuevo año deseo para todos los oyentes y sus familias el don de la serenidad. Serenidad no significa que todo esté bien, que no haya problemas. Pensemos en la situación de María y de José, cuando no encontraban donde alojarse o cuando tuvieron que exiliarse en Egipto, pero a pesar de las dificultades, en el corazón de María y de José, había una base de serenidad que venía de Dios, de conocer que Él nunca nos suelta de su mano. Serenidad buscada juntos en la oración, en la sencillez de vida y en el amor mutuo. Hoy más que nunca, deseo y ruego la gracia de la serenidad para cada uno de ustedes y sus familias. Bendecida Navidad!”.

La Navidad, su verdadero significado

En estos días nuestro mundo está sumergido en una vorágine mercantilista que poco tiene de cristiano, recordemos el verdadero significado de la Navidad y preparemos nuestros corazones como un pesebre adecuado para que Nuestro Señor repose en él.

La fiesta de la Navidad:

La fiesta de Navidad fue instituida por la Iglesia en el siglo IV y es originaria de la Iglesia latina y más propiamente de la Sede Apostólica de Roma.

Por falta de documentos exactos sobre el nacimiento de nuestro Señor, no existe una certeza absoluta acerca del año, que algunos escritores sagrados y profanos señalan entre el 747 y 749 de la fundación de Roma (del 7 al 5 A.C.), y del día, que han hecho oscilar entre el 25 de marzo y el 17 de diciembre.

Hay pruebas del este griego y del oeste latino donde los cristianos intentaban averiguar la fecha del nacimiento de Cristo mucho antes de que lo empezaran a celebrar de una forma litúrgica, incluso en los siglos II y III. De hecho, las pruebas indican que la atribución a la fecha de 25 de diciembre fue una consecuencia de los intentos por determinar cuándo se debía celebrar su muerte y resurrección.

Para profundizar más sobre este tema, pueden leer el siguiente artículo: «Calculando la Navidad: la auténtica historia del 25 de diciembre»

El 25 de diciembre y la navidad:

La Navidad se celebra el 25 de diciembre. Navidad no es el 24 de diciembre, es TODO el 25 de diciembre. Eso sí: Navidad NO ES LA CELEBRACION DE UNA FECHA, SINO DE UN HECHO, el nacimiento del Salvador, evento absolutamente decisivo en la historia de la salvación. Es entonces una conmemoración del significado de ese hecho. Se lee en las profecías:

Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre: «Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe de la Paz.» (Is 9, 5)

Ese hecho fue de tal magnitud que todo el cielo lo celebró:

De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel, y alababan a Dios con estas palabras: «Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres: ésta es la hora de su gracia». (Lc 2, 13-14)

Nosotros, los beneficiados con este hecho, tenemos no solamente motivos sino una verdadera obligación de celebrarlo.

Como lo importante es el significado, todo lo anterior se resume en que debemos ser conscientes de que hubo un día en el que Dios encarnado llegó a nuestras vidas, las cuales deben estar listas para fructificar bajo su luz («Yo soy la luz del mundo» dijo Jesús en Jn 8, 12), de aquí que la temporada de adviento sea de penitencia y reflexión (ese es el sentido del color morado en los trajes de los sacerdotes en las misas, el mismo color de la cuaresma). Como dijo el Santo Padre Juan Pablo II:

«Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz; nace para todo hombre oprimido por el pecado, necesitado de salvación y sediento de esperanza.»

