«Fazenda» de recuperación de adictos podría estar para septiembre.

La pastoral de adicciones cumple 10 años el 25 de junio de este año, desde que comenzaron llevaron adelante un trabajo incansable con más de 1700 historias clínicas realizadas hasta el momento incluso han contribuido a la terminalidad secundaria de muchos adictos que pasan por este sector a través del Sipted. Ahora, falta poco para sumar un espacio de internación de adictos hombres a través de «Fazenda da esperanza», en una ex escuela de Pje Fontana.

Según José Fabio, coordinador del espacio del»Oasis de la Misericordia «, como se denomina el sector de atención actual, actualmente cuentan con varios profesionales entre psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos,nutricionistas y un equipo de voluntariado que trabaja a diario para resolver situaciones vinculadas a las adicciones y contribuir al desarrollo y recuperación de muchas personas desde los 5 años en adelante.

La Fazenda da esperanza es una ex escuela de Campo Ramon,cedida al obispado por Educación y el obispado a su vez otorgó potestad quienes integran esta organización de la Fazenda para poder contar con un espacio de internación para aquellas personas que así lo requieran. Este espacio tendrá su primera etapa lista se cree, entre agosto y septiembre de este año según dijo José Fabio.

«La problemática de las adicciones es cada vez más compleja no solamente porque las edades son variables desde muy temprana edad sino que las sustancias ilegales que se utilizan son cada vez más dispersas, incluso en los últimos operativos policiales se ha detectado ya la famosa pedra que es una droga que destruye prácticamente a la persona como todas las demás solo que más rápido»mencionó Fabio .

Además se refirió al consumo y el trabajo ,»hay gente que trabaja que también consume y hay gerentes o empleadores que entienden de la recuperación que tiene que tener esta persona, los acompañan, los ayudan y otros que no, que le buscan la vuelta para que se vayan. Hay que entender que los adictos son enfermos, manipuladores y mentirosos y a partir de ahí ayudarlos, comprenderlos y no escindirlos», sostuvo.