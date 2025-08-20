Lo último
Expo carreras en Oberá: qué vas a estudiar?
Mes de la Niñez con Gurises Felices en Oberá
Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad Polaca Antonella Fabiana Petroski Lewtak
Choque y vuelvo sobre ruta nacional 14: automovilista sufrió lesiones graves
Objetos recuperados y dos masculinos detenidos por robar en Oberá
Convocan a tareferos a registrarse en Oberá y Campo Ramón
Corte de agua luego de cortes de luz
Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad Paraguaya Daniela Sara Quiñones
Capturaron a un joven buscado por hurto y secuestraron una moto en controles de tránsito en Panambí
Se inició la nueva temporada del Básquet Profesional del OTC
20 de agosto de 2025
Destacadas Educación Locales

Expo carreras en Oberá: qué vas a estudiar?

El Rotary Club Oberá organiza la 31° edición de Expo Carreras, destinado a jóvenes y adultos que buscan descubrir su futuro. El próximo 27 de agosto, el Polideportivo de la Facultad de Ingeniería será el escenario perfecto para explorar más de 20 opciones académicas y encontrar tu vocación y oportunidad de estudio.

La presidente del Rotary Club Oberá, Adriana Giménez, destacó la importancia de este encuentro ya que brinda la oportunidad de que los jóvenes y adultos puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional. «Estamos emocionados de ofrecer esta oportunidad a nuestra comunidad», afirmó. «Queremos que nuestros jóvenes puedan descubrir sus pasiones y habilidades, y que puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro».

Durante el evento, los asistentes podrán participar en talleres de orientación vocacional, que les ayudarán a descubrir sus intereses y habilidades. Además, la «Zona centro Uruguay de Salud» ofrecerá mediciones de talla y peso, y vacunación, lo que permitirá a los asistentes cuidar su salud y bienestar.

El evento se realizará en el Playón polideportivo de la facultad de ingeniería, comenzará a las 8:30 con un acto inicial, y se espera que sea una jornada emocionante y enriquecedora para todos los asistentes.

