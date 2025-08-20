Expo carreras en Oberá: qué vas a estudiar?

El Rotary Club Oberá organiza la 31° edición de Expo Carreras, destinado a jóvenes y adultos que buscan descubrir su futuro. El próximo 27 de agosto, el Polideportivo de la Facultad de Ingeniería será el escenario perfecto para explorar más de 20 opciones académicas y encontrar tu vocación y oportunidad de estudio.

La presidente del Rotary Club Oberá, Adriana Giménez, destacó la importancia de este encuentro ya que brinda la oportunidad de que los jóvenes y adultos puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional. «Estamos emocionados de ofrecer esta oportunidad a nuestra comunidad», afirmó. «Queremos que nuestros jóvenes puedan descubrir sus pasiones y habilidades, y que puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro».

Durante el evento, los asistentes podrán participar en talleres de orientación vocacional, que les ayudarán a descubrir sus intereses y habilidades. Además, la «Zona centro Uruguay de Salud» ofrecerá mediciones de talla y peso, y vacunación, lo que permitirá a los asistentes cuidar su salud y bienestar.

El evento se realizará en el Playón polideportivo de la facultad de ingeniería, comenzará a las 8:30 con un acto inicial, y se espera que sea una jornada emocionante y enriquecedora para todos los asistentes.