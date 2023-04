«Exigimos saber quienes fueron los asesinos de nuestra hermana» Rafaela Gomez

Fueron las expresiones de Rafaela, hermana de Gladis Gomez, quien fuera baleada en su comercio, hace poco más de un año y falleciera el pasado 13 de marzo del 2022, afirmó que necesitan justicia y que evalúan realizar una nueva marcha, pidiendo el esclarecimiento del hecho. Fue a partir de la liberación, por falta de mérito, de los dos acusados que permanecían en prisión.

La comunidad católica hizo público un comunicado solicitando se intensifiquen la investigación para que el hecho no quede impune.

Por su parte, Rafaela Gomez, confesó que «estamos muy mal, muy decepcionados, muy enojados con todos. Sentimos que en durante un año nos estuvieron mintiendo en la cara. Hasta el 13 de marzo, nos decían que había suficientes pruebas para ir a juicio y diez días después nos salen con otra cosa. Lo más triste es que nos enteramos todo por los medios» señaló a Meridiano55. «Fuimos al juzgado, el fiscal nos atendió fríamente. Le pedimos que investiguen a fondo para dar con los asesinos, porque tuvieron un año presos a personas que supuestamente no son los asesinos. Nos trató de ignorantes, que no entendemos nada. Nos mandó a nosotras a investigar. Acaso no son ellos los que tienen que investigar, Exigimos que den con los asesinos de nuestra hermana» remarcó.