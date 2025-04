Eugenia Lutz será diseñadora en Miss Europe Continental en Italia

A partir de una comunicación con la organización del concurso de belleza denominado Miss Europe Continental , empresa que tambien organiza Miss Universo, que se efectuará en Nápoles, Italia, la obereña Eugenia Lutz fue seleccionada para diseñar dos vestidos de una representante de algun país participante tanto de gala como diseño único.

«Para mi es muy importante, es lo mas grande que un diseñador puede solar, aun no sabemos quien será la modelo Miss,porque te dicen allá, habrá que utilizar el ingenio una vez que se conozca las medidas y quien es la persona, buscando que sea una impronta personal de la candidata y tambien la mia», explicó.

Eugenia, que ya participó de certámenes nacionales e internacionales con sus obras de moda como diseñadora deberá igualmente lograr solventar su propio viaje. «Es importante porque es un paso mas en la carrera de cada diseñador, donde además generás contactos. Los sueños uno siempre tiene pero no es algo que esperás cada dia, pero cuando sucede, es realmente un peldaño mas», dijo.

Mencionó que «estoy estudiando italiano y haciendo cursos y demás para reunir el dinero para viajar, porque representaré al país diseñando, siento que honro a mi madre que ya no está, fue ella la que me impulsó a estudiar diseño de modas, cuando aun no se hablaba de esta carrera», explicó.

Ya son varios los países que han confirmado su participación con candidatas que estarán compitiendo por el titulo de Miss Europe Continental.

Eugenia que en realidad tiene su marca propia «Eugenia Lutz», tiene de nombre Maria Eugenia Amarilla y trabaja ademas como docente en la escuela de adultos y brinda cursos de bordados de hilos de seda y otros.