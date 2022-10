Eugenia Lutz festeja sus 25 años como diseñadora con un mega desfile

Este sábado 29 de octubre la diseñadora obereña, Eugenia Lutz, celebra sus 25 años de trayectoria y trabajo permanente con la moda. En la oportunidad presentará una nueva colección, además del repaso de las realizadas en estos años de profesión. «Mi última colección está inspirada en la comunidad Mbya Guaraní. Trabajé con una Cacique de la comunidad de Colonia Yacutinga, con la técnica de cestería en prendas. Además un pasaje por todas mis colecciones y una nueva marca que presento con una socia, línea de ropa urbana, que venimos armando hace dos años. Estoy muy feliz por lo que será el evento» expresó la diseñafdora.

Se llevará a cabo en el Parque de las Naciones, con entrada libre y gratuita. La pasarela estará montada en la zona de araucarias del Parque. «El lugar me parece un marco ideal para el desfile. Lo que más quiero es con este evento agradecer a mis clientes que me son fiels hace tantos años y la oportunidad de que todo el mundo pueda ver un desfile de alta costura. Cada prenda pasa por varias manos y todas las artesanas bordadoras, como modistas que me han acompañado todos estos años van a estar, a ellas también estoy muy agradecida, porque son parte de mi trabajo» remarcó.

