Este año se repetiría el Carnaval Fest en Oberá

Los habituales carnavales obereños seguirán esperando, las comparsas están disueltas, la comisión organizadora inactiva, por lo que se repetiría la modalidad Carnaval Fest, en una sola jornada, en febrero de este 2023. «La mayoría de las comparsas se disolvieron, quedó únicamente la del Barrio Krause, pero tampoco pude comunicarme. La idea es reunirme con las autoridades municipales para ver qué hacer. Hay posibilidades de hacer algo y convocar a los que están» manifestó Daiana Franco, presidenta de la Comisión Organizadora, por ahora única promotora del evento.

Franco estuvo reunida con los referentes del área local y coincidieron en que lo más probable, dada las circunstancias, es repetir el Carnaval Fest, al menos un día. «Todavía no tenemos nada confirmado. El tema es que si los grupos no están organizados, imposible lograr algo en un mes. A esta altura solían estar a pleno con los ensayos. Por lo tanto para que no desaparezca totalmente, podríamos hacer una noche en el centro, podría ser nuevamente en la Plaza San Martín. Ahí promover que vuelva funcionar la Comisión Directiva, para trabajar todo el año, de cara a la edición 2024» señaló Dario Rodriguez, Director de Cultura, Educación y Juventud.

(Foto de Archivo)