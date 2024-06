Están los cruces de Cuartos de Final del Apertura «Rafa Bidá»

El pasado domingo 9 se jugaron los partidos restantes en ambas zonas del torneo Apertura2024 «Rafa Bidá» de la Liga Regional Obereña de Fútbol. Así, finalizada la fase regular, está definido los clasificados a la siguiente rueda.

Resultados: Zona A. 7a fecha

Atlético Campo Viera- Atlético Alem – Cuarta División 1 – 2. Primera División: 4 – 1

Olimpia/San Antonio – San Martín 25 de Mayo. Estadio Juan G. Cáceres. Cuarta División: 3 – 0

Zona B. 5ta fecha: Racing vs Independiente. Primera División: 2 – 0

Atlético Oberá vs. Atlético Iguazú. Estadio Alfonso Feversani. Cuarta División: 0 – 1. Primera: 3 – 0

Lo que sigue: Cuartos de final

En Cuarta División, así serán los cruces de Cuartos de Final: Olimpia San Antonio vs Racing, Atlético Iguazú vs Atlético A. del Valle, River de Santa Rita vs Atlético Alem y Ex Alumnos 185 vs River de Villa Bonita.

En Primera División: Ex Alumnos 185 vs Atlético Iguazú, Atlético Oberá vs Aemo. Racing vs Atlético A. del Valle y Atlético Campo Viera vs River de Santa Rita.