Escuela Hospital Samic Oberá, con Jornada intrahospitalaria

Se brindó una Jornada Científica Intrahospitalaria en el Samic de Oberá este martes, destinado a profesionales y trabajadores de salud. Por la tarde, la charla comunitaria tuvo que ver con la prevención de la diabetes.

Respecto a encuentro de profesionales de la salud, el titular del Samic Oberá, Hector González sstuvo que“la idea es generar un cambio de concepto, debido a la alta demanda que tenemos hace que charlemos de como generar dinámicas diferentes. Somos un hospital escuela por lo tanto en estas jornadas, limamos desencuentros y vemos cual es el enfoque del médico del Siglo XXI, para que la medicina avance».

junto a la gerente asistencial Dra Myriam Ramonda añadió ademas que «el médico no puede ir a las 17 hs y atender hasta las 19, se cuenta con tecnología pero hace faltar robustecer el compromiso humano, el médico debe tener una mentalidad distinta, no es su paciente sino el paciente de un servicio sanitario, no importa si este medico está o no, debe recibir atención siempre», destacó González.

Por la tarde, se fortaleció la prevención en la diabetes, cómo atenderla y prevenirla y la necesidad de controles permanentes.

