Escuela Especial n° 13 con nuevos servicios a niños con problemas de comprensión

Con una prueba piloto primero y luego ya habilitados por el Consejo de Educación, la Escuela especial n 13 de sordos e hipoacusicos, pone a prueba una nueva modalidad, inscribir a los niños de 6 a 9 años que presenten problemas de comprensión, aunque no sean sordos.

Ya está abierta la inscripción para que aquellos padres que deseen sus hijos puedan avanzar en la educación, teniendo estas problemáticas, lo puedan hacer. Según Mónica González, directora de la entidad «hubieron muchos niños con problemas de expresión y comprensión y muchas de estas demandas se creía tenía que ver con una dificultad auditiva, esto es,que los chicos tenían una pérdida auditiva y llegaban a la institución para hacer un estudio de audiometría, que es justamente un estudio que hace las fonoaudiólogas para detectar qué nivel de perjuicio tienen en la escucha. Incluso tuvimos mucho contacto con el hospital ya que también iban al hospital por esta misma problemática y nos enviaban a la escuela, pero resulta que muchos no tenían problemas auditivos o si, pero pocoy sin embargo, lo principal era que tenían problemas de comprensión, de expresarse, asi que decidimos hacer algo al respecto», precisó.

Dijo que » a los más chiquitos se le deriva a la fonoaudióloga para hacer el estudio y muchos de estos chicos que tenían trastornos en la comunicación no tenían pérdida auditiva pero tampoco podían hablar. es decir, había una dificultad en la producción y elaboración del habla. Cuando van a la escuela común quedan muy relegados ya que su aprendizaje no avanza, por lo que el año pasado hicimos un proyecto y empezamos a trabajar junto al equipo pedagógico y la fonoaudióloga y psicopedagoga».

«Por resolución 2678/24 el Consejo de educación nos aprobó el proyecto y nos permite que estos chicos formen parte de nuestra población escolar,entonces a partir del año que viene ya pueden empezar a venir como alumnos. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden acercar los papás para que la fonoaudióloga o el equipo pueda evaluar la situación de cada niño y de esta manera saber cuál es la situación del niño», agregó.

Dijo que «no es que todos los chicos están en condiciones de asistir ni quiere decir que van a cursar toda su trayectoria escolar en la escuela, sino que pueden avanzar aquí y luego a lo mejor insertarse en una escuela común».

González agregó que «el año pasado trabajamos con dos escuelas y el resultado ha sido muy bueno, quedamos casi sin espacio porque somos una escuela chica, tenemos cuatro maestras de grado nada más y tratamos de acomodarnos de la mejor manera con el gabinete. Pero ha sido productiva estas reuniones con las dos escuelas, así que ahora vamos a ver qué es lo que se presenta»

Explicó que «hablamos de primero, segundo y tercer grado, niños de 6 a 9 años aproximadamente, para trabajar con esta población y si el chiquito avanza rápido vuelve a su escuela común. Por eso decimos es una nueva oferta, donde tratamos de ayudar a estas familias y maestras sobre todo, que muchas veces no saben cómo hacer y resolver esta situación cuando las aulas son numerosas y tiene algunos chiquitos con esta problemática, no les pueden atender de a uno por lo que tratamos de ayudar desde aquí», indicó.

Como síntoma o signos de alguna problemática de éstas ejemplificó que puede ser «cuando un chiquito quiere decir algo y no puede, no le salen las palabras o le pregunto una cosa y me contesta otra, ahí hay un problema de comprensión y eso es tratable».