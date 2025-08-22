Lo último
22 de agosto de 2025
Deportes Locales Provinciales

Encuentro internacional de Escuelas de Básquet

#Encuentro #escuelas básquet

La Escuela de Básquet Picando y Aemo, inician hoy la sexta edición del Encuentro Internacional de Escuelas de Básquet, con la participación especial del Club Basketito de Cruz Alta RS Brasil. También participarán todos los clubes y escuelas de la Zona Centro, con jugadores de 7 a 15 años, tanto rama femenina, como masculina. Todas las actividades se desarrollarán en el Complejo Deportivo Ian Barney I.

Además de los organizadores y los brasileños, estarán los chicos de OTC, Caza y Pesca de Aristóbulo del Valle, Alem Básquet y Soldiers de Cerro Azul.

Viernes 22 de Agosto

15:00 hs → Partidos: categorías Mosquitos, Premini, Mini, Sub 13 y Sub 15 (masculino y femenino).

17:30 hs → Merienda (servida con ayuda de los padres).

18 hs Desfile de Delegaciones cantamos los himnos Nacionales

18:00 hs a 20 hs → Partido de los Profesores y Padres contra el equipo brasileño

Sábado 23 de Agosto

08:00 hs → Desayuno.

09:30 hs → Competencias por categorías: Mosquitos, Premini, Mini, Sub 13 y Sub 15.

15:00 hs → Cierre de competencias y entrega de medallas.

19:00 a 21:30 hs → Premiación y cena en el Gimnasio del Colegio Mariano.

Domingo 24 de Agosto

08:00 hs → Desayuno.

09:00 hs → Despedida de la delegación de Basketito.

