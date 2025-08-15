Lo último
Destacadas Locales

Electricistas se capacitaron en Oberá en una jornada organizada por ACMEA

#ACMEA #Jornada de Capacitación

Con gran convocatoria se desarrolló una capacitación dirigida a electricistas, organizada por la Asociación Civil Misionera de Electricistas y Afines (ACMEA) con el acompañamiento de la empresa NEA Eléctrica y la Facultad de Ingeniería de Oberá.

 La actividad tuvo lugar el miércoles 13 por la noche en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de Oberá, y continuó el jueves 14 en dependencias de NEA Eléctrica, con una jornada práctica exclusiva para socios de la entidad.

La capacitación estuvo a cargo del ingeniero electricista Mario Dalmasso (Mat. A4254-1RN) y abordó temas centrales para la labor profesional: instalaciones eléctricas, protecciones, esquemas de conexión, medición de puesta a tierra y la Resolución 900/15 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El presidente de ACMEA, Martín Puigdellibol, destacó la importancia de contar con el aval de la Facultad de Ingeniería como institución certificadora. “La Facultad es quien va a otorgar la certificación a los participantes del curso, lo que le da un respaldo académico y profesional de gran valor. Cada participante recibirá su certificación emitida por una institución de alto nivel”, subrayó.

El evento reunió a cerca de 100 participantes en la instancia teórica, mientras que la práctica en instalaciones de NEA Eléctrica contó con unos 35 asistentes, en un formato más reducido y exclusivo para socios. Según Puigdellibol, este espacio busca reconocer y devolver la confianza a quienes acompañan con su aporte mensual a la asociación.

Desde la organización adelantaron que, debido al interés generado, la capacitación se replicará en septiembre en la ciudad de Posadas, con el objetivo de seguir ampliando la formación y actualización de los profesionales del sector eléctrico.

