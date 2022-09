El Rally Misionero se presenta en Alem

La sexta fecha del campeonato Misionero de Rally, que se disputará desde el viernes por los caminos vecinales de la ciudad de Leandro N. Alem, se presentó hoy en Sala de Prensa de Casa de Gobierno en Posadas.

La conferencia de prensa estuvo encabezada por, Carlos Máximo “Maxi” Brunner, presidente de la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (AMPyNaR), Oscar Mieres, titular de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD), el intendente de Alem Waldemar Wolenberg, el responsable local y piloto de la Clase N2, Luis Da Luz, el Comisario General (R) y encargado de la Seguridad de la AMPyNaR, Néstor García Da Rosa y cerró la mesa Germán Wolenberg, piloto de la categoría Cuatriciclos A.

“Volvemos a una localidad muy importante como es Alem, donde hay una gran afición fierrera y a todos les gusta presentar una carrera de primer nivel. Quiero destacar el apoyo incondicional del municipio y de su intendente Waldemar Wolenberg, quien desde hace varios meses viene trabajando junto a nosotros. En Alem marcamos el triste récord de 14 autos y después de eso pasaron 15 años de incansable trabajo y hoy vamos a ir a Alem con cerca de 100 máquinas”, explicó Brunner.

“Muy agradecido y muy feliz de recibir a la familia del rally trabajamos mucho con todo el equipo municipal para presentar los caminos de la mejor manera y además de ser un evento deportivo va a ser un evento cultura y económico que va a movilizar toda la economía de la ciudad. En nuestro Polideportivo municipal, donde van a estar los equipos, van a estar los feriantes, así que esperemos que sea una gran fiesta y que disfrutemos de una gran carrera”, indicó el intendente Waldemar Wolenberg.

Este rally, será de características especiales porque los organizadores diseñaron tres dibujos diferentes para el fin de semana: PC1-3 Ruta 4-Escuela 12 (12km), PC2-4-5-7 (15 km) y PC 6-8 (9,2 km) más el Súper Especial.

“Seguimos trabajando codo a codo con la Ampynar, vamos por un nuevo récord porque se sumaron nuevos autos y como venimos diciendo el automovilismo misionero no tiene techo este año y tenemos que disfrutar de este gran momento, es mérito de todos, pilotos, mecánicos, dirigentes y del apoyo de los municipios en el caso del rally y de los clubes en el caso de pista y karting y no me quiero olvidar del apoyo permanente del gobierno provincial”, explicó Miérez.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el próximo miércoles a las 18.

ANTECEDENTES – GANADORES DE LA GENERAL- RALLY ALEM

1989: Carlos Gunther-Gustavo Gunther (Renault 18)

1990: Carlos Gunther-Gustavo Gunther (Renault 18)

1997: Luis Sauer-Luis García (Renault 18)

1998: Cristian Rosiak-Hugo Tomas (Renault 18)

1999: Roberto Koteski-Máximo Brunner (Renault 18)

2002: César Vidal Rodríguz-Ricardo Pszegotski (Subaru Impresa WRC)

2003: Christian Giudice-Marcelo Cantero (Renault 18)

2004: Alejandro Rodriguez-Jorge Bohn (Mitsubishi Evo IV)

2005: Roberto Koteski-Alí Mauri (Renault 18)

2006: Christian Rosiak-Hugo Tomas (Renault 18)

2007: Carlos Bravo-Gustavo Forster (Renault 18).

2018: Cristian Rosiak-Marcelo Horchuk (Mitsubishi Evo X)

2019: Lisandro Vidal Rodríguez y Aytor Zugasti (VW Gol) () Nota: () Primera fecha del Sudamericano. En Alem se corrió la 1° Etapa de la 1° fecha del Misionero

