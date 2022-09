El OTC sale de gira

Los dirigidos por Fabio Demti parten en la noche de este martes 13, rumbo a Buenos Aires donde tendrán tres amistosos, frente a San Lorenzo, Boca y Platense. En busca de minutos para el inicio de la Liga Nacional, dentro de un mes.

Oberá Tenis Club (OTC) acelera su preparación para la próxima temporada de la Liga Nacional, a casi un mes del inicio de la pretemporada, ahora emprende una gira que incluirá tres amistosos importantes para sumar minutos, además cuenta con plantel completo, dado que los extranjeros llegaron hace un par de días y están adaptándose a sus nuevos compañeros y la idea del entrenador.

La partida, rumbo a la Capital Nacional, será esta noche, a las 22hs desde el club, los amistosos serán Miércoles 14 vs San Lorenzo 19hs, Jueves 15 Vs Boca a las 12:30hs en Lanús y Viernes 16 vs Platense a las 19hs.

