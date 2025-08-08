El OTC realizó su Asamblea Geeral Ordinaria

Como estaba previsto, en la noche de ayer, jueves 7, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria del Oberá Tenis Club. En la misma se puso a consideración de los socios ejercicio y memoria del último periodo y elección de autoridades.
Se hizo un repaso de todas las actividades realizadas durante el año 2024, en cada una de las disciplinas, eventos privados, participaciones en competencias y logros conseguidos. Asimismo, se detallaron las obras edilicias que se ejecutaron y concretaron. Además, se detallaron los ingresos y egresos económicos, que se encuentran equilibrados.
Como último punto del Orden del día, se procedió a la elección de las autoridades, que determinaron la reelección de Feversani al frente de la institución. En esta oportunidad, lo acompañará nuevamente una mujer en la vicepresidencia, la Dra. Luciana Nercolini.
Comisión Directiva
Presidente: Sergio Feversani
Vicepresidenta: Dra. Luciana Nercolini
Secretario: Dr. Mariano Iturrieta
Pro Secretaria: Lic. Cristina Nakatsuka
Tesorera: Cdra. Malena Fuks
Pro Tesorero: Cdor. Marcelo Mousquere
Vocal Titular: Sr. Luis Monja
Vocal Titular: Arq. Marcelo Gazzo
Vocal Suplente: Gonzalo Mariano
Vocal Suplente: Bernardo Ortiz
Capitán General: Jorge Vellbach
Comisión Fiscalizadora: MV. Hugo Gross – Daniel Prestes – Dra. Gabriela Galarza.