El OTC realizó su Asamblea Geeral Ordinaria

Como estaba previsto, en la noche de ayer, jueves 7, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria del Oberá Tenis Club. En la misma se puso a consideración de los socios ejercicio y memoria del último periodo y elección de autoridades.

Se hizo un repaso de todas las actividades realizadas durante el año 2024, en cada una de las disciplinas, eventos privados, participaciones en competencias y logros conseguidos. Asimismo, se detallaron las obras edilicias que se ejecutaron y concretaron. Además, se detallaron los ingresos y egresos económicos, que se encuentran equilibrados.

Como último punto del Orden del día, se procedió a la elección de las autoridades, que determinaron la reelección de Feversani al frente de la institución. En esta oportunidad, lo acompañará nuevamente una mujer en la vicepresidencia, la Dra. Luciana Nercolini.

Comisión Directiva

Presidente: Sergio Feversani

Vicepresidenta: Dra. Luciana Nercolini

Secretario: Dr. Mariano Iturrieta

Pro Secretaria: Lic. Cristina Nakatsuka

Tesorera: Cdra. Malena Fuks

Pro Tesorero: Cdor. Marcelo Mousquere

Vocal Titular: Sr. Luis Monja

Vocal Titular: Arq. Marcelo Gazzo

Vocal Suplente: Gonzalo Mariano

Vocal Suplente: Bernardo Ortiz

Capitán General: Jorge Vellbach

Comisión Fiscalizadora: MV. Hugo Gross – Daniel Prestes – Dra. Gabriela Galarza.