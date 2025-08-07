El Naka Team anfitriones en Eldorado del Argentino de Motocross

Los pilotos del Naka Team MX Misiones, los hermanos Taro y Gunji Nakatsuka, encaran con mucho entusiasmo y expectativas la 5ª fecha del Campeonato Argentino de Motocross, prevista el fin de semana en Eldorado.

Luego de varios años de tener presencia permanente en el campeonato, recorriendo muchos kilómetros para llegar prácticamente a todas las regiones del país, al equipo con base en Oberá le llegó la posibilidad que tanto anhelaban: correr en la Tierra Colorada.

Y se hará realidad el sábado cuando se ponga en marcha la actividad oficial en el Circuito Gonseski MX & ATV. Con el nº 86, Taro será parte de la categoría 125cc., en la que marcha tercero en las posiciones del campeonato con 106 puntos. Gunji, el hermano menor, en tanto, con la moto Nº 8 pretende ser competitivo en la división 85cc. A, en la que se ubica séptimo con 49 unidades.

Luego de la fecha en Catamarca, el equipo entrenó justamente en la pista de Eldorado, para contribuir también con la preparación del circuito y en el predio de la familia Smiak, en Campo Grande. Además de alistar técnicamente las motos. Al respecto, la novedad llegará por parte de Taro, quien correrá con una KTM 125cc. «Es una moto nueva, que tenemos para que use Gunji en 2026, pero que en este caso le presta a su hermano. La ideas es probarla en busca de confiabilidad», precisó Rafael Nakatsuka, padre de los jóvenes y director del equipo.

«Estamos muy entusiasmados, los chicos están con muchas ganas, por todo lo que implica correr por primera vez como locales y al mismo tiempo por lo que significa para el ambiente del motocross misionero que el Argentino llegue a la provincia. Esperamos redondear el fin de semana con buenos resultados», exclamó Naka.

La participación del Naka Team en el MX Argentino es posible gracias al apoyo de las empresas yerba mate Don Basilio, Súper El Cóndor, Axion Oberá y Servicentros Oberá, Electromil Oberá y Farmacia Perfumería Libertad.

Venta de entradas en Oberá

Amigos y seguidores que quieran presenciar en vivo el desempeño y alentar al Naka Team en Eldorado, pueden adquirir las entradas en Oberá, en Farmacia Libertad (avenida Beltrame 1137). Hasta el jueves 7, las anticipadas tienen un valor de 25 mil pesos; y desde el viernes el costo será de 30 mil pesos, en todos los casos con validez por los dos días de actividad. Otra alternativa es comprar online en el portal ticketmisiones.com. Los menores de 12 años ingresarán sin cargo.