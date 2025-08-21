El Misionero de Pista se presenta en Oberá

El Automóvil Club Oberá (ACO) recibirá durante el fin de semana a una nueva competencia de automovilismo deportivo. En este caso será la 6ª fecha del Campeonato Misionero de Pista, que se disputará sobre el trazado de 2.726 metros del autódromo Ciudad de Oberá.

El principal atractivo de la fecha, paralelamente al espectáculo habitual que ofrecen las cinco categorías en la pista, será la condición de Especial ya que la Copa Fiat 1.4 y la Clase 3 tendrán pilotos invitados para desarrollar el cronograma en pista, entre ellos, varios que se desempeñan en categorías nacionales.

Esta característica, que comenzó en categorías del automovilismo nacional y luego se fue replicando en categorías regionales y provinciales, siempre genera un atractivo particular y despierta un interés especial en los seguidores del automovilismo, quienes coinciden en el autódromo para disfrutar.

El valor de la entrada general se mantiene en 12.000 pesos, con validez por el fin de semana. El estacionamiento tendrá un costo de 2.000 pesos y se abonará una sola vez. Mientras que los menores de 12 años, inclusive, no pagarán la entrada.

Si bien el cronograma oficial comenzará el sábado y se extenderá al domingo, este viernes está prevista la habitual jornada de pruebas libres planificada por el ACO con cuatro tandas de minutos para cada categoría, programada desde las 10 hasta las 16.35.

Como ocurre habitualmente, la organización de la fecha está a cargo del ACO y la fiscalización del campeonato es de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD).