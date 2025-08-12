El mes del Niño se inició en Campo Ramón

La Municipalidad de Campo Ramón comenzó este último fin de semana, con una serie de agasajos a los niños del municipio, de diferentes parajes y zonas rurales. La participación fue masiva y promete continuar las proximas semanas, con otros encuentros.

De esta manera, junto a los payaso «sacafichas y Galletita, el sabado a partir de las 15 hs, los peques del Km. 11, frente a la Escuela 633, junto a sus familias, disfrutaron la animación infantil, luego música, baile, chocolatada, bollos, premios, sorteos de regalos y una Bicicleta.

El domingo, en tanto, la Plaza Central y la cancha de Villa Bonita recibió a una multitud de niños con sus familias que disfrutaron del espectáculo infantil en el Escenario, con entretenimientos, regalos y el sorteo también de una Bicicleta.

El proximo fin de semana, se hará lo mismo en Campo Ramón, domingo 17 y en sección novena Domingo 31 tambien a las 15 hs.